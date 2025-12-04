Украинцы привыкли рассчитываться банковскими картами, ведь это быстро, удобно и не надо носить с собой наличные. Однако бывают ситуации, когда карта не поможет. К примеру, на рынке, в небольшом магазине или для оплаты услуг, где принимают только наличные. Большинство банков устанавливают определенные ограничения на снятие денег.

О лимитах на снятие наличных с карты Приватбанка, узнавайте в нашем материале.

Сколько наличных можно снять с карты Приватбанка за сутки

Это зависит от того, где вы будете снимать деньги.

Дневной лимит на снятие наличных с карты Приватбанка в отделениях:

В кассах банка клиенты могут снимать со счета до 100 000 гривен в сутки , согласно постановлению НБУ №18

, согласно постановлению Если нужна большая сумма, ее желательно заказать заранее через Приват24 (раздел Сервисы, Заказ наличных) или позвонить на номер 3700.

Если же карта выдана другим банком, лимит составляет 20 000 гривен за одну операцию и не более 20 000 гривен в день.

Для иностранной валюты действует ограничение — не более 100 000 гривен в эквиваленте в день.

В отделениях, работающих на территориях с риском оккупации, иностранную валюту выдают только при наличии средств в кассе и с разрешения руководителя отделения — согласно текущей ситуации. Это регулируется постановлением НБУ №30 от 1 марта 2022 года.

Сколько можно снять наличных с карты ПриватБанка за день в банкомате

Через банкомат с карты ПриватБанка можно снимать до 20 000 гривен каждые три часа, но не более 100 000 гривен в сутки. Если карта другого банка, то ограничение — 20 000 гривен за одну операцию и также не более 20 000 гривен в три часа.

Если используется услуга Снять без карты, то первое снятие ограничено 4 000 гривен в течение суток. В дальнейшем — до 4 000 гривен за одну транзакцию, но не более 20 000 гривен в целом в пределах пяти операций в сутки.

Другие способы снятия наличных включают получение средств при оплате товара. Например, в супермаркетах и магазинах АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК — до 2 000 гривен, в NOVUS и ROSHEN — до 500 гривен. На АЗС WOG, OKKO, БРСМ-Нафта — также до 500 гривен, а на Укрнафте — до 5 000. В некоторых аптеках, в частности Белая ромашка, также можно снять наличные во время покупки.

Дневной лимит на снятие наличных с карты Приватбанка за рубежом

За рубежом по гривневым счетам нет дневного лимита на снятие наличных с карты Приватбанка. Несмотря на это, действует недельный лимит — до 12 500 гривен в эквиваленте на семь дней, вместо предыдущих 50 000 гривен в месяц (изменение с 21 июля 2022 года).

Если карта открыта в долларах или евро — разрешено снимать до 100 000 гривен в сутки в эквиваленте. Комиссия ПриватБанка за снятие наличных за пределами Украины — 2%.

