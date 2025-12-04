Лимит на снятие наличных с карты ПриватБанка: сколько денег можно получить
Украинцы привыкли рассчитываться банковскими картами, ведь это быстро, удобно и не надо носить с собой наличные. Однако бывают ситуации, когда карта не поможет. К примеру, на рынке, в небольшом магазине или для оплаты услуг, где принимают только наличные. Большинство банков устанавливают определенные ограничения на снятие денег.
О лимитах на снятие наличных с карты Приватбанка, узнавайте в нашем материале.
Сколько наличных можно снять с карты Приватбанка за сутки
Это зависит от того, где вы будете снимать деньги.
Дневной лимит на снятие наличных с карты Приватбанка в отделениях:
- В кассах банка клиенты могут снимать со счета до 100 000 гривен в сутки, согласно постановлению НБУ №18 от 24 февраля 2022 года.
- Если нужна большая сумма, ее желательно заказать заранее через Приват24 (раздел Сервисы, Заказ наличных) или позвонить на номер 3700.
- Если же карта выдана другим банком, лимит составляет 20 000 гривен за одну операцию и не более 20 000 гривен в день.
- Для иностранной валюты действует ограничение — не более 100 000 гривен в эквиваленте в день.
- В отделениях, работающих на территориях с риском оккупации, иностранную валюту выдают только при наличии средств в кассе и с разрешения руководителя отделения — согласно текущей ситуации. Это регулируется постановлением НБУ №30 от 1 марта 2022 года.
Сколько можно снять наличных с карты ПриватБанка за день в банкомате
Через банкомат с карты ПриватБанка можно снимать до 20 000 гривен каждые три часа, но не более 100 000 гривен в сутки. Если карта другого банка, то ограничение — 20 000 гривен за одну операцию и также не более 20 000 гривен в три часа.
Если используется услуга Снять без карты, то первое снятие ограничено 4 000 гривен в течение суток. В дальнейшем — до 4 000 гривен за одну транзакцию, но не более 20 000 гривен в целом в пределах пяти операций в сутки.
Другие способы снятия наличных включают получение средств при оплате товара. Например, в супермаркетах и магазинах АТБ, Сильпо, Fozzy, Фора, VARUS, ЛотОК — до 2 000 гривен, в NOVUS и ROSHEN — до 500 гривен. На АЗС WOG, OKKO, БРСМ-Нафта — также до 500 гривен, а на Укрнафте — до 5 000. В некоторых аптеках, в частности Белая ромашка, также можно снять наличные во время покупки.
Дневной лимит на снятие наличных с карты Приватбанка за рубежом
За рубежом по гривневым счетам нет дневного лимита на снятие наличных с карты Приватбанка. Несмотря на это, действует недельный лимит — до 12 500 гривен в эквиваленте на семь дней, вместо предыдущих 50 000 гривен в месяц (изменение с 21 июля 2022 года).
Если карта открыта в долларах или евро — разрешено снимать до 100 000 гривен в сутки в эквиваленте. Комиссия ПриватБанка за снятие наличных за пределами Украины — 2%.
Источник: ПриватБанк