В Украине с декабря заработала новая программа Зимней помощи. Единовременную поддержку в размере 6 500 гривен на приобретение одежды, обуви и лекарств автоматически получат наиболее уязвимые группы населения, а именно дети, лица с инвалидностью, переселенцы и одинокие пенсионеры.

Как рассказал министр социальной политики Украины Денис Улютин на своей странице в Facebook, средства начнут поступать уже с 10 декабря.

Где можно потратить 6 500 гривен помощи, читайте в нашем материале.

Кто получит 6 500 грн

Кабинет Министров утвердил постановление, которое позволяет облегчить зимний период для этих категорий. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Право на помощь распространяется на:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью и воспитанников приемных семей и ДБСТ;

лиц с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

детей из малообеспеченных семей до 18 лет;

одиноких пенсионеров, получающих надбавку на уход.

Полученные средства можно будет потратить в течение 180 дней после зачисления, исключительно на зимнюю одежду, обувь и лекарственные средства, включая витамины.

Выплата начисляется автоматически, Пенсионный фонд самостоятельно определяет право на помощь и переводит деньги на специальный текущий счет или на Дія.Картку.

По оценкам, программой будут охвачены более 660 тысяч человек, а на ее реализацию в государственном бюджете предусмотрено 4,3 миллиарда гривен.

На что можно потратить 6 500 от государства

Средства можно потратить в течение 180 дней после зачисления. Выплата предназначена для зимних нужд, но приобрести можно не только одежду, обувь и лекарства. Как указано в приложении к постановлению №1433, список разрешенных магазинов определяется по МСС-кодам терминалов.

Перечень МСС-кодов магазинов, где можно потратить 6 500 грн на детей:

5641 – детские товары и игрушки;

5651 – одежда и обувь;

5661 – аксессуары и сувениры;

5691 – товары для дома;

5912 – аптеки и лекарственные средства.

Где можно потратить 6 500 от государства

Как отметили в Дія, в настоящее время продолжаются технические настройки между банками и магазинами, чтобы обеспечить возможность использования средств программы Зимняя поддержка. Из-за этого оплата еще работает не во всех торговых точках.

Чтобы проверить, можно ли воспользоваться выплатой в конкретном магазине, стоит подойти к кассе и узнать, какой MCC-код имеет терминал для оплаты. Если код соответствует одному из перечисленных (5641, 5651, 5661, 5691 или 5912), то можно приобрести товары в соответствии с условиями программы, например, детские игрушки, одежду, обувь или лекарства.

