Правительство Украины неоднократно поднимало тему повышения зарплат военнослужащих, однако главным препятствием остается отсутствие определенных источников финансирования.

Факты ICTV спросили у руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, повысят ли зарплаты военным в 2026 году и где можно взять деньги.

Повышение зарплат военным в 2026 году: что известно

Сейчас в правительстве активно обсуждаются различные аспекты повышения заработных плат для военнослужащих.

Сейчас смотрят

Неоднократно этот вопрос поднимался народными депутатами, а летом 2025 года была зарегистрирована петиция № 41/007937-25еп, которая набрала более 25 тыс. голосов. В ней предлагалось повысить основные виды денежного обеспечения военнослужащих до 42 тыс. грн в месяц.

В ответе отмечается, что в условиях военного положения главным приоритетом государственного бюджета остается финансирование сектора безопасности и обороны. Каждая гривна, собранная в бюджет, направляется на обеспечение сил безопасности и обороны вооружением, техникой, боеприпасами, а также на повышение мотивации военнослужащих, в частности тех, кто непосредственно выполняет боевые задачи в районах ведения боевых действий.

В соответствии с законом Украины от 19 ноября 2024 г. № 4059-ІХ О Государственном бюджете Украины на 2025 год, общий ресурс на безопасность и оборону предусмотрен в размере 2 224,8 млрд грн.

Правительство подчеркнуло, что вопрос дальнейшего повышения размера денежного обеспечения военных должен рассматриваться комплексно, с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны. Прежде всего, в военное время финансирование направляется на первоочередные задачи, связанные с отражением вооруженной агрессии Российской Федерации.

Повышение зарплат военным: где взять деньги

Олег Пендзин отметил, что вопрос финансирования безопасности и обороны Украины на следующий год является крайне важным. Экономист привел слова президента, согласно которым в 2026 году на войну необходимо $120 млрд. Из них $60 млрд предусмотрено в государственном бюджете, а остальные $60 млрд правительство рассчитывает получить от международных партнеров.

В то же время, поступят ли эти средства от партнеров, пока неизвестно. Соответственно, будет ли повышение зарплат военным, зависит от того, найдут ли власти источники финансирования.

— Зарплаты военнослужащих финансируются из средств, предусмотренных на безопасность и оборону, а не из социальных выплат, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что вопрос повышения денежного обеспечения военных действительно волнует правительство, и неоднократно президент и дипломатический корпус обращались к партнерам в ЕС с просьбой взять на себя часть расходов на зарплаты. Ведь военные являются щитом и барьером, защищающим Европу от российской агрессии.

Возможно ли повышение зарплат военным

По словам экономиста, средства должны поступить от международных партнеров, поскольку расходов госбюджета недостаточно для значительного повышения зарплат.

Экономист подчеркнул, что на 2026 год предусмотрен бюджет на безопасность и оборону в размере 2,8 трлн гривен, что фактически соответствует расходам 2025 года (2,2 трлн плюс 700 млрд грн). То есть, в 2026 году средства на выплату зарплат военным будут, но для повышения ресурсов не хватит.

Что говорят в Минобороны

В Государственном бюджете на 2026 год нет норм об общем повышении денежного обеспечения военных. Вместо этого предусмотрено внедрение новой контрактной формы службы с улучшенными финансовыми условиями.

На сектор безопасности и обороны на 2026 год запланировано финансирование в объеме 2 трлн 806 млрд грн, что составляет 27,2% ВВП. Из этой суммы 2 трлн 495 млрд грн выделено из общего фонда, 281 млрд грн – из специального фонда, а еще 30 млрд грн предусмотрено на государственные гарантии.

На заработную плату военных предусмотрено 1 трлн 273 млрд грн, а на вооружение и военную технику – 709 млрд грн.

Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что Украина направляет 100% собственных доходов на нужды Сил обороны.

По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, повышение выплат будет происходить за счет заключения новых контрактов, которые смогут подписать как новые рекруты, так и действующие военнослужащие.

Он подчеркнул, что вводится новая форма контракта с лучшими условиями для всех, а действующие военные смогут перейти на нее и получать более крупные выплаты.

Также планируется рассмотрение законопроекта о внесении дополнительных изменений в контрактную систему службы. Министр добавил, что вопрос денежного обеспечения требует отдельных законодательных и институциональных изменений, над которыми правительство работает вместе с парламентским комитетом.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.