В конце года традиционно подводят итоги, готовят отчеты и формируют планы на будущий период. Несмотря на действие военного положения и отсутствие официальных праздничных выходных, требования по индексации заработной платы продолжают действовать.

Какова сумма индексации в декабре 2025 года и на что стоит обратить внимание, чтобы избежать ошибок, читайте в нашем материале.

Какие ИПЦ применяются для индексации зарплат в декабре

В декабре бухгалтеры используют тот же порядок индексации, что и ранее. В соответствии с постановлением №1078 определяют базовый месяц, проверяют накопленный индекс потребительских цен (ИПЦ) и выясняют, превышен ли инфляционный барьер в 103%.

Для расчетов индексации зарплат за декабрь 2025 года берут индекс потребительских цен за октябрь, который Госстат обнародует со стандартной двухмесячной задержкой. Таким образом, данные используются за тот месяц, который был опубликован за два месяца до расчетного.

Официальный ИПЦ за октябрь 2025 года составляет 100,9%. Этот показатель не превышает порог в 103%, поэтому сам по себе не создает нового права на перерасчет.

Однако индексация зарплаты в декабре 2025 года проводится, если:

базовый месяц у работника более давний;

прирост индекса уже превышал порог ранее;

у работника есть “фиксированная” часть индексации, оставшаяся после предыдущих повышений окладов.

Поэтому для правильного расчета нужно учитывать весь период, начиная с индивидуального базового месяца каждого работника.

Каковы суммы индексации зарплаты в декабре 2025 года

В декабре 2025 года часть коэффициентов обновилась. Для работников с базовыми месяцами январь-февраль размеры индексации зарплаты на декабрь 2025 года не изменились, поэтому действуют те же коэффициенты, что и ранее:

4,4% для января;

3,5% для февраля.

Для работников с базовым месяцем март 2025 года, в декабре происходит первое превышение 103% накопленного прироста ИПЦ для их индексной группы, поэтому индексация появляется впервые. Актуальный коэффициент — 3,6%.

Итак, в декабре индексацию получают работники, чей базовый месяц приходится на январь, февраль или март 2025 года.

