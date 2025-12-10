В ноябре 2025 года инфляция на потребительском рынке в Украине составила 0,4% по сравнению с октябрем. Таким образом, в рамках года (до ноября 2024) рост цен равен 9,3%, что отвечает одновременно и базовой инфляции.

Об этом говорится в официальных данных Госстата.

Инфляция в ноябре 2025 года: что подорожало больше всего

Больше всего инфляция в Украине отразилась на ценах на продукты и безалкогольные напитки, которые за месяц выросли на 0,8%. Лидером на рынке в плане подорожания стали яйца – они сразу добавили 12,6% к стоимости.

Сейчас смотрят

Кроме того, выросли цены на продукты, среди которых:

овощи (4,6%);

сало, зерновые продукты, рыба и рыбопродукты (0,8-4,6%);

подсолнечное масло, макароны, кисломолочные продукты, сыры, хлеб;

говядина, молоко, масло.

Между тем подешевели в ноябре 2025-го:

фрукты (3%);

свинина, сахар, мясо птицы, рис (0,9-3%).

Также изменились цены на алкоголь и табачные изделия – на 1,2%. Это связано с подорожанием табака на 1,9%.

В то же время подешевели одежда и обувь – в ноябре цены на них упали в среднем на 2,3%. Так, обувь стала дешевле на 2,9%, а одежда – на 1,9%.

Выросли цены на проезд в Украине – на 0,5%.

Речь идет, в частности, о:

проезде в железнодорожном транспорте (на 1,6% дороже);

проезде на автодорожном транспорте (на 0,6% больше);

цены на топливо и смазки также увеличились – на 0,5%.

Ранее Факты ICTV сообщали, изменятся ли тарифы на коммунальные услуги в Украине с 1 декабря 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.