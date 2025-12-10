Госстат обнародовал индекс инфляции за ноябрь 2025 года: что подорожало в Украине
- Инфляция в ноябре выросла на 0,4%, годовой показатель достиг 9,3% из-за подорожания продуктов, в частности яиц и овощей.
- Цены на одежду, обувь и часть мясной группы снизились, что частично сдержало общее инфляционное давление.
В ноябре 2025 года инфляция на потребительском рынке в Украине составила 0,4% по сравнению с октябрем. Таким образом, в рамках года (до ноября 2024) рост цен равен 9,3%, что отвечает одновременно и базовой инфляции.
Об этом говорится в официальных данных Госстата.
Инфляция в ноябре 2025 года: что подорожало больше всего
Больше всего инфляция в Украине отразилась на ценах на продукты и безалкогольные напитки, которые за месяц выросли на 0,8%. Лидером на рынке в плане подорожания стали яйца – они сразу добавили 12,6% к стоимости.
Кроме того, выросли цены на продукты, среди которых:
- овощи (4,6%);
- сало, зерновые продукты, рыба и рыбопродукты (0,8-4,6%);
- подсолнечное масло, макароны, кисломолочные продукты, сыры, хлеб;
- говядина, молоко, масло.
Между тем подешевели в ноябре 2025-го:
- фрукты (3%);
- свинина, сахар, мясо птицы, рис (0,9-3%).
Также изменились цены на алкоголь и табачные изделия – на 1,2%. Это связано с подорожанием табака на 1,9%.
В то же время подешевели одежда и обувь – в ноябре цены на них упали в среднем на 2,3%. Так, обувь стала дешевле на 2,9%, а одежда – на 1,9%.
Выросли цены на проезд в Украине – на 0,5%.
Речь идет, в частности, о:
- проезде в железнодорожном транспорте (на 1,6% дороже);
- проезде на автодорожном транспорте (на 0,6% больше);
- цены на топливо и смазки также увеличились – на 0,5%.
