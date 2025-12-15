С 1 января не предусмотрены значительные доплаты пенсионерам. Однако украинцы могут воспользоваться предложением о получении Зимней поддержки в размере 1 тыс. грн.

Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 января 2026 года для украинцев и стоит ли ожидать повышения пенсий.

Пенсии-2026: что изменится с 1 января и будет ли повышение

Кабинет министров поддержал предложение, касающееся продления срока использования помощи в размере 1 тыс. грн в рамках программы Зимняя поддержка, пишет Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Получатели пенсий и социальных выплат, которые обслуживаются Укрпочтой, независимо от того, была ли выплата сформирована автоматически или оформлена по личной заявке, смогут использовать эти средства до конца февраля 2026 года. Теперь этот срок является одинаковым для обеих групп.

Ранее для этих категорий граждан действовали ограниченные сроки: средства можно было использовать только в течение декабря 2025 года и января 2026 года соответственно.

Подать заявку на помощь можно до 24 декабря 2025 года. Для оформления доступны два удобных канала: мобильное приложение Дія (онлайн) или письменно в одном из более чем 26 тыс. отделений Укрпочты.

По информации Минсоцполитики, по состоянию на 10 декабря, количество поданных заявок превысило 16 млн. Подавляющее большинство из них (почти 13 млн) было оформлено онлайн, тогда как 1,2 млн человек оформили помощь лично через Укрпочту.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, семьи и единства, программа Зимняя поддержка уже профинансирована для более чем 11,9 млн украинцев.

Средства можно использовать на оплату коммунальных и почтовых услуг, а также на приобретение лекарств, книг украинского производства и благотворительность. В скором времени этот перечень будет расширен, включая продукты питания.

Какими будут пенсии с 1 января 2026

В Министерстве финансов Украины пообещали, что будут обеспечены все меры для своевременной и полной выплаты пенсий для 10,3 млн украинских пенсионеров.

В частности, в государственном бюджете на 2026 год предусмотрено увеличение трансферта для Пенсионного фонда Украины до 251,3 млрд грн (дополнительно 14,4 млрд грн до 2025 года).

Как отмечают в Минфине, этот шаг позволит выполнить все обязательства госбюджета по пенсионным выплатам, включая доплаты, надбавки и повышения, финансирование которых предусмотрено законодательством.

Согласно сложившейся практике, ежегодная индексация пенсий состоится с 1 марта. Коэффициент этого роста будет объявлен в феврале 2026 года, подчеркнули в Министерстве финансов Украины.

