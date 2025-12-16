Государство предлагает два вида социальной помощи: субсидию на аренду жилья для ВПЛ и жилищную субсидию, которая помогает уязвимым категориям населения оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

Чтобы оформить обе субсидии, нужно обратиться в Пенсионный фонд Украины лично, по почте, онлайн через веб-портал или мобильное приложение. Факты ICTV узнавали подробнее об изменениях в начислении субсидии с 1 января 2026 года в Украине.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

Государство предлагает субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые были вынуждены покинуть свои дома. Эта программа позволяет частично компенсировать стоимость аренды тем, кто не может вернуться домой из-за боевых действий, разрушений или оккупации, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Субсидия назначается ВПЛ, которые переехали с оккупированных территорий или зон боевых действий (или чье жилье разрушено) и не владеют собственным жильем в безопасных регионах.

Кроме того, заявитель должен арендовать жилье (или искать его) и тратить на аренду более 20% своих доходов, а также не получать компенсацию по программе Прихисток и не быть родственником арендодателя.

Эта субсидия распространяется не только на ВПЛ, но и на такие категории, как детские дома семейного типа и приемные семьи.

Чтобы оформить субсидию на аренду жилья, необходимо сначала подписать с владельцем жилья официальный договор аренды (по собственному или стандартному образцу со всеми необходимыми данными) и заявление о предоставлении субсидии.

После этого следует подать документы в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и онлайн.

Размер субсидии рассчитывается индивидуально и зависит от трех ключевых факторов: дохода вашей семьи, количества ее членов и средней стоимости аренды жилья в вашем регионе.

В течение 10 дней Пенсионный фонд Украины сообщит о своем решении: назначение субсидии (с указанием размера), необходимость корректировки данных или отказ с подробным обоснованием причин.

Жилищные субсидии-2026

Государство предоставляет адресную социальную помощь в форме жилищной субсидии тем, кто нуждается в финансовой поддержке для оплаты жилищно-коммунальных услуг, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

В эти расходы входят коммунальные услуги, плата за управление домом, а также покупка твердого, жидкого печного топлива или сжиженного газа при необходимости.

Программа жилищных субсидий начала действовать в 1995 году как механизм помощи уязвимым категориям населения с оплатой жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Эту программу постоянно совершенствуют, адаптируя ее к современным вызовам.

На сегодняшний день жилищные субсидии от государства покрывают расходы на:

установку, обслуживание и замену узлов коммерческого учета;

абонентское обслуживание для потребителей коммунальных услуг, предоставляемых в многоквартирных домах по индивидуальным договорам;

управление многоквартирным домом;

поставку и распределение природного газа, электрической и тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, управление бытовыми отходами;

приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Субсидия на приобретение твердого и жидкого печного топлива предоставляется раз в год.

Она назначается только тем домохозяйствам, которые не используют централизованное отопление, а также природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева.

Обратиться за жилищной субсидией может любой гражданин, нуждающийся в государственной помощи.

Как подать заявку на субсидии-2026

Если лицо имеет право на субсидию, но еще не подавало документы, то оно может сделать это одним из трех удобных способов:

онлайн — обратиться через веб-портал или мобильное приложение Пенсионный фонд Украины;

лично — посетить любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

по почте — отправить необходимые документы по адресу территориального органа ПФУ.

Информацию о начисленных субсидиях можно посмотреть в вашем личном кабинете на онлайн-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины в разделе Моя субсидия.

