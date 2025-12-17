Денежная помощь в размере 6 500 грн предоставляется в рамках государственной программы поддержки. Она направлена на наиболее уязвимые категории населения. В частности, речь идет о семьях с детьми и людях с инвалидностью.

Сколько людей получили 6 500 гривен, читайте в нашем материале.

До какого числа можно подать заявку на 6 500 гривен от государства

Как сообщила Юлия Свириденко в своем Telegram-канале, 17 декабря — последний день для подачи заявки на получение этой выплаты. Она подчеркнула, что времени осталось совсем мало.

Скольким украинцам государство профинансировало 6 500 гривен

Она рассказала, сколько украинцев подали заявку на 6 500 грн. По ее словам, в целом заявления на помощь уже подали более 410 тысяч граждан. При этом более 272 тысяч человек уже получили средства. Полученную сумму можно будет использовать на лекарства, одежду или обувь. Сделать это разрешается в течение шести месяцев с момента зачисления денег.

Юлия Свириденко призвала граждан не медлить и успеть подать заявку. Оформить ее можно через приложение Дія или в отделениях Пенсионного фонда.

На что можно потратить 6 500 гривен от государства

Полученные средства можно использовать в течение 180 дней с момента зачисления. Выплата предусмотрена для покрытия зимних нужд. Однако тратить деньги можно не только на одежду, обувь или лекарства. Согласно приложению к постановлению Кабмина №1433, перечень разрешенных покупок определяется по МСС-кодам платежных терминалов.

Категории магазинов, где разрешено тратить средства на детей:

5641 — детские товары и игрушки;

5651 — одежда и обувь;

5661 — аксессуары и сувениры;

5691 — товары для дома;

5912 — аптеки и медикаменты.

Выплата начисляется автоматически. Пенсионный фонд сам определяет, кто имеет право на помощь, после чего перечисляет средства на специальный счет или на Дія.Картку.

В настоящее время продолжаются технические настройки между банками и торговыми сетями. Из-за этого оплата по программе Зимняя поддержка пока доступна не во всех магазинах.

