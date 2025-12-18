До какого числа нужно потратить 6500 грн, полученные в рамках Зимней поддержки
- В Украине продолжается программа Зимняя поддержка: часть людей уже получила 6 500 грн, но использовать средства можно только в ограниченный срок.
- Помощь предназначена для уязвимых категорий, а заявки подали более 410 тыс. человек, из которых более 272 тыс. уже получили выплаты.
- Четкой конечной даты нет, но 6 500 гривен нужно потратить в течение 180 дней с момента зачисления средств.
В Украине продолжается действие государственной инициативы Зимняя поддержка. Часть граждан уже получила финансовую помощь в размере 1 000 или 6 500 гривен, но начисления еще не завершены. Однако средства можно использовать только в течение определенного периода.
До какого числа нужно потратить 6 500 от государства, читайте в нашем материале.
До какого числа можно потратить помощь 6 500 от государства
Выплата в размере 6 500 гривен предусмотрена для лиц, находящихся в сложном жизненном положении. Среди них — дети из семей внутренне перемещенных лиц или малообеспеченных семей в возрасте до 18 лет, люди с инвалидностью I группы, одинокие пенсионеры и другие уязвимые категории населения. Прием заявок на эту помощь завершился 17 декабря.
По словам премьер-министра Юлии Свириденко, заявки на получение помощи оформили более 410 тыс. человек. Из них более 272 тыс. граждан средства уже получили. Эти деньги разрешено потратить на лекарства, одежду или обувь.
Определенной даты, до которой нужно потратить деньги, нет. Но есть количество дней, в течение которых нужно потратить деньги.
Сколько дней дается, чтобы потратить 6 500 гривен от государства
Полученные средства можно использовать в течение 180 дней с момента зачисления. Правительство подчеркивает, что эта выплата имеет целевую социальную направленность. За нее разрешено приобрести необходимые вещи, в частности одежду, обувь, медикаменты и витамины.
Итак, чем позже вы получите деньги, тем до более поздней даты их можно потратить.