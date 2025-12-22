После новогодних праздников обычно наступает определенный период финансового затишья. Украинцы потратили немалые средства на подарки и праздничные покупки, поэтому в январе большинство пытается немного экономить и более осторожно планировать расходы. Из-за этого спрос на валюту также немного снижается.

Каким будет курс доллара в январе 2026 года, мы спросили у вице-президента Ассоциации украинских банков и председателя правления Глобус банка Сергея Мамедова.

Курс доллара в январе 2026 года: чего ожидать

По словам Сергея Мамедова, 2026 год станет годом, когда валютный рынок будет под влиянием нескольких ключевых факторов.

Первым и самым важным фактором, который будет влиять на курс доллара в январе 2026 года, является ход или прекращение войны — базовый фактор, от которого будет зависеть не только экономическое развитие Украины, но и ее способность оставаться независимым и субъектным государством.

Вторым фактором является объем международной финансовой поддержки. По бюджетным расчетам, Украине в следующем году понадобится не менее $46,5 млрд для покрытия государственных расходов.

Очень важно, что Украина получила гарантии о финансировании бюджетных потребностей со стороны международных партнеров (речь идет о беспроцентном кредите на 2 года на сумму 90 млрд евро). От этих средств будет зависеть способность Украины к быстрому восстановлению и финансированию насущных потребностей страны, ведь война “высасывает” финансы и ослабляет экономику.

Что будет с курсом доллара в январе 2026 года зависит от монетарной политики и валютного регулирования Нацбанка. Ожидается, что в условиях прогнозируемого снижения инфляции до 9,7% в 2026 году Нацбанк сможет немного уменьшить учетную ставку. Рынок постепенно перейдет к режиму «управляемой гибкости», где роль регулятора в валютных колебаниях снизится, хотя стратегия Нацбанка останется активной.

— При благоприятных обстоятельствах курсообразование будет все больше зависеть от баланса между покупателями и продавцами, а регулятор будет медленно приближать систему к стандартам свободного рынка, — подчеркнул эксперт.

Такой сценарий возможен только после прекращения боевых действий.

Прогноз курса доллара в январе 2026 года

Что касается января и в целом первого квартала 2026 года, ситуация на валютном рынке, по словам Мамедова, радикально не изменится. Нацбанк продолжит корректировать спрос и предложение через валютные интервенции, чтобы избежать резких колебаний курса.

— Из-за сезонного снижения спроса на валюту и обязательных налоговых платежей бизнеса официальный курс доллара может оставаться в пределах 42,6-43 грн, — подчеркнул Мамедов.

Вполне возможно, что и в следующем году валютный рынок будет достаточно сбалансированным. При оптимистичном развитии событий — прекращении активных боевых действий, стабильном и всеобъемлющем финансировании Украины международными партнерами и активном восстановлении экономики (включая привлечение мощных международных инвесторов) — курсовые показатели не будут вызывать ажиотажа и беспокойства. Сейчас чрезвычайно важны не только перспективы Украины, но и реальные механизмы экономического роста.

