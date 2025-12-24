В украинском законодательстве к специальным пенсиям относятся отдельные виды пенсионного обеспечения, которые назначаются не по общим правилам, а на основании специальных законов.

Кто относится к спецпенсионерам в Украине, читайте в нашем материале.

Спецпенсии: кто получает в 2025 году

Прежде всего это пенсии судьям, прокурорам, государственным служащим, а также пенсии за выслугу лет для работников с вредными и тяжелыми условиями труда, в частности на подземных и горных работах.

Сейчас смотрят

Специальные пенсии силовикам предусматривают пенсионное обеспечение за выслугу лет для военнослужащих, работников правоохранительных органов (Национальной полиции, СБУ, БЭБ), прокуроров и других определенных категорий.

Такие пенсии позволяют выходить на заслуженный отдых в существенно более молодом возрасте, ориентировочно после 45 лет, и рассчитываются по отдельному порядку, который может предусматривать выплату до 70% денежного обеспечения.

Спецпенсии, перечень категорий лиц:

Судьи. Пенсионное обеспечение судей определяется как пожизненное денежное содержание в соответствии с законодательством о судоустройстве и статусе судей. Размер такого содержания составляет 50% судейского вознаграждения судьи, занимающего соответствующую должность. Право на него имеют мужчины по достижении 62 лет и женщины по достижении пенсионного возраста, установленного статьей 26

Пенсионное обеспечение судей определяется как пожизненное денежное содержание в соответствии с законодательством о судоустройстве и статусе судей. Размер такого содержания составляет 50% судейского вознаграждения судьи, занимающего соответствующую должность. Право на него имеют мужчины по достижении 62 лет и женщины по достижении пенсионного возраста, установленного Прокуроры. Пенсии прокурорам назначаются в соответствии с законом Украины О прокуратуре. Право на выплаты возникает при наличии не менее 25 лет выслуги на день обращения, из которых не менее 15 лет должен составлять стаж работы на должностях прокуроров.

Пенсии прокурорам назначаются в соответствии с законом Украины О прокуратуре. Право на выплаты возникает при наличии не менее 25 лет выслуги на день обращения, из которых не менее 15 лет должен составлять стаж работы на должностях прокуроров. Государственные служащие. Специальные пенсии государственным служащим предусмотрены законом Украины О государственной службе. Такое право сохраняется за лицами, которые по состоянию на 1 мая 2016 года имели не менее 20 лет стажа на должностях, отнесенных к соответствующим категориям государственной службы. Размер пенсии составляет 60% заработной платы.

Также это пенсии за выслугу лет (вредные и тяжелые условия труда). Этот вид специальных пенсий в Украине назначается отдельным категориям работников в соответствии с законодательством о пенсионном обеспечении.

Речь идет о лицах, работа которых приводит к потере профессиональной трудоспособности до наступления общего пенсионного возраста.

К таким категориям относятся:

работники подземных и открытых горных работ;

личный состав горноспасательных частей;

работники металлургии;

рабочие локомотивных бригад и работники, обеспечивающие безопасность движения на железнодорожном

транспорте и в метрополитене;

водители грузовых автомобилей, занятые в технологических процессах на шахтах, рудниках и карьерах;

другие профессии с вредными и тяжелыми условиями труда.

Условия назначения таких пенсий зависят от продолжительности специального стажа. Например, для работников горных работ пенсия может назначаться независимо от возраста при наличии не менее 25 лет работы на соответствующих должностях. Для работ с особо вредными и тяжелыми условиями труда пенсионный возраст снижается:

мужчинам — с 50 лет за стаж не менее 25 лет (из них 10 — на таких работах);

женщинам — за стаж не менее 20 лет (из них 7 лет 6 месяцев — на этих работах).

Заявления о назначении пенсии рассматриваются органами Пенсионного фонда Украины в течение десяти дней с момента их поступления. Пенсия за выслугу лет назначается со дня обращения, а при подаче заявления по почте — с даты почтового штемпеля.

Выросли ли спецпенсии в Украине в 2025 году

Как сообщили в ПФУ, законом Украины О Государственном бюджете Украины на 2025 год (статья 46) определено, что в 2025 году на период действия военного положения к пенсиям, размер которых превышает десять прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), применяются ограничительные коэффициенты.

Таким образом, ограничения касаются выплат, превышающих максимальный размер пенсии — 23 610 грн.

Эти нормы распространяются на пенсии, назначенные в соответствии с Таможенным кодексом Украины и рядом законов, в частности о государственной службе, прокуратуре, статусе народного депутата, Национальном банке, Кабинете министров, дипломатической службе, службе в органах местного самоуправления, судебную экспертизу, социальную защиту пострадавших от Чернобыльской катастрофы, государственную поддержку СМИ и социальную защиту журналистов, научную и научно-техническую деятельность, пенсионное обеспечение лиц, уволенных с военной службы, а также в соответствии с постановлением Верховной Рады о статусе помощников-консультантов народных депутатов.

Постановлением Кабинета министров Украины №1 от 3 января 2025 года утвержден порядок выплаты таких пенсий и конкретные размеры ограничительных коэффициентов. В частности, они применяются поэтапно в зависимости от суммы превышения:

к части пенсии свыше 10, но не более 11 прожиточных минимумов — коэффициент 0,5;

свыше 11 и до 13 прожиточных минимумов — 0,4;

свыше 13 и до 17 прожиточных минимумов — 0,3;

свыше 17 и до 21 прожиточного минимума — 0,2;

до суммы, превышающей 21 прожиточный минимум, — 0,1.

Для лиц, которым пенсия назначена или пересчитана по специальным законам, но которые в то же время имеют право на пенсию в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, ограничительные коэффициенты применяются только к той части выплат, которая превышает размер пенсии, исчисленной по этому закону.

В то же время указанные ограничения не распространяются на пенсии лиц, непосредственно участвовавших в антитеррористической операции, в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Также они не применяются к пенсиям в случае потери кормильца, назначенным членам семей погибших, умерших или пропавших без вести защитников.

Отменят ли специальные пенсии

В Украине готовят комплексное обновление пенсионной системы, которое предусматривает отход от устаревшей модели специальных выплат и внедрение накопительного элемента. Об этом заявил министр социальной политики Денис Улютин.

По его словам, в Минсоцполитики уже работают над новой пенсионной моделью, которая должна быть финансово стабильной и обеспечить не одноразовый, а постепенный рост минимальных пенсий в будущем.

Министр также отметил, что реформа будет охватывать не только солидарную систему, но и сферу специальных пенсий. Их предлагают трансформировать в профессиональные, поскольку действующие льготные выплаты создают дисбаланс и дополнительную нагрузку на Пенсионный фонд. В то же время важной задачей он назвал четкое определение источников финансирования профессиональной составляющей, чтобы избежать давления на государственный бюджет.

Отдельно Улютин сообщил о подготовке к введению накопительной части пенсионной системы. Речь идет о добровольном формате, который позволит гражданам самостоятельно формировать пенсионные сбережения.

По его словам, внедрение обязательной накопительной системы пока невозможно из-за отсутствия стабильных источников финансирования, поэтому акцент делается именно на добровольном механизме без рисков для госфинансов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.