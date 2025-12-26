Сейчас украинцы, которых удалось освободить из плена, постепенно начинают новую жизнь. Они восстанавливаются, борются со страхами и пытаются вернуться к привычному ритму.

Государство поддерживает их в этом процессе, предоставляя финансовую помощь, чтобы облегчить первые шаги после возвращения домой.

О том, как получить 50 тысяч гривен для освобожденных из плена гражданских, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Кто может получить 50 000 грн для освобожденных из плена гражданских

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что украинцы, которые были незаконно удерживаемы в плену Россией, могут получить разовую помощь 50 000 гривен для освобожденных из плена гражданских. Эта поддержка предназначена исключительно для гражданских лиц.

Как получить выплаты для освобожденных из плена гражданских:

Для оформления выплаты нужно обратиться в Министерство развития общин и территорий Украины.

К заявке обязательно прилагается справка от Объединенного центра по координации поиска и освобождения лиц, незаконно лишенных свободы.

Гражданские лица, которые вернулись самостоятельно, должны дополнительно предоставить документ, подтверждающий их статус потерпевшего в уголовном производстве, который выдают правоохранительные органы.

Кроме финансовой помощи, освобожденные граждане получают необходимые базовые вещи, в частности продукты, средства гигиены, сезонную одежду и обувь. Они также имеют право на бесплатную медицинскую, юридическую и социальную поддержку.

Отдельно для тех, кому Комиссия подтвердила факт лишения свободы из-за вооруженной агрессии России, предусмотрено единовременное пособие в размере 100 000 грн после освобождения, а также ежегодная выплата такой же суммы за каждый год пребывания в плену. Это пособие также распространяется на членов семьи.

По последним данным, уже выплачено почти 12 000 таких пособий, общая сумма составляет около 1,2 млрд грн — из них 359 млн грн составляет единовременное пособие, а 818,7 млн грн — ежегодные выплаты.

Фото: Координационный штаб

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.