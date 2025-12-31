Жизнь в Украине сейчас непростая, ведь война и постоянный рост цен делают быт дорогостоящим. У большинства людей ограниченные финансы, поэтому каждая платежка становится ощутимой нагрузкой. Поэтому украинцев особенно волнует, как изменятся тарифы на газ и другие коммунальные услуги.

Сколько будет стоить газ в Украине с 1 января 2026 года, читайте в нашем материале.

Каким будет тариф на газ для населения с 1 января 2026 года

Кабинет министров Украины продлил действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что для населения цена газа будет оставаться стабильной как минимум до этой даты.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, правительство работает над обеспечением стабильности для украинцев этой зимой, учитывая новые вызовы из-за усиления атак на энергетическую инфраструктуру.

Цель решения — гарантировать людям тепло, свет и предсказуемые тарифы в течение всего отопительного сезона, несмотря на военное положение.

Таким образом фиксированная цена на природный газ для населения и бюджетных учреждений сохраняется до 31 марта 2026 года. Для этого продлено возложение специальных обязанностей на поставщиков газа.

Тариф на газ для населения в Украине с 1 января будет на уровне 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Бюджетные учреждения будут платить 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

Это решение позволяет сохранить стабильные тарифы для всех потребителей в течение отопительного сезона, обеспечивая предсказуемость расходов на энергоносители.

Тарифы на газ для населения с января 2026 года: цены

На сегодняшний день тариф на газ для клиентов Нафтогаза составляет 7,96 грн за кубометр (с НДС).

Другие поставщики устанавливают собственные цены для населения в пределах 7,79 – 9,99 грн за кубометр.

Тариф на газ с 1 января:

ООО ГК Нафтогаз Украины – 7,96 грн/куб. м;

ООО Энерджи Трейд Групп – 7,799 грн/куб. м;

ООО Тернопольоблгазсбыт – 7,96 грн/куб. м;

ООО Прикарпатэнерготрейд – 7,98 грн/куб. м;

ООО Галнафтогаз ЧП Окко Контракт – 7,99 грн/куб. м;

ООО Львовэнергосбыт – 8,20 грн/куб. м;

ООО Киевские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн/куб. м;

ООО Днепровские энергетические услуги (YASNO) – 8,46 грн/куб. м;

ООО Ритейл сервис ТМ СвітлоГаз – 9,99 грн/куб. м.

Тариф на газ с 1 января 2026 года: стоимость распределения

С 1 января 2026 года годовая плата за распределение газа будет определяться на основе фактического потребления с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года. Сам тариф на распределение не меняется, поэтому размер платежки может колебаться только в зависимости от объема использованного газа.

Тариф на газ в Украине в 2026 году для бизнеса

Для бизнеса НКРЭКУ утвердила поэтапное повышение тарифов на распределение газа:

1 января 2026 года – средневзвешенный тариф составит 2,3 грн/куб. м (с НДС).

1 апреля 2026 года – тариф вырастет до 2,72 грн/куб. м, что в среднем на 60,5% больше.

Таким образом население сохраняет стабильную цену на газ для бытовых нужд, а бизнес получает обновленные тарифы на распределение, которые отражают фактические расходы и обеспечивают баланс на рынке.