Начало нового года традиционно вызывает много вопросов относительно социальных выплат, ведь именно в январе происходят первые финансирования и вступают в силу новые нормы бюджета.

Когда будет финансирование социальных выплат в январе 2026 года, читайте в нашем материале.

Когда будет финансирование социальных выплат в январе 2026 года в Украине

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили, было ли финансирование социальных выплат в январе 2026 года. Итак, по состоянию на 4 января государство уже начало финансирование социальных выплат в январе 2026 года, о чем свидетельствуют официальные данные Пенсионного фонда:

В частности, на пенсионные выплаты уже направили 2,5 млрд грн.

Из этой суммы 1,1 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, еще 1,4 млрд грн через уполномоченные банки.

На оплату больничных профинансировано 50,1 млн грн.

Финансирование происходит поэтапно с первых дней месяца. Уже в январе органы Пенсионного фонда предоставили более 63 тыс. услуг гражданам, обратившимся за консультациями или перерасчетами.

Финансирование социальных выплат в январе 2026 года: что изменилось в начале года

Одним из ключевых изменений с 1 января 2026 года стало повышение минимальной заработной платы. С 1 января 2026 года она выросла с 8 000 до 8 647 грн. Это автоматически повлияло на ряд социальных выплат, прежде всего на пенсионное обеспечение.

Увеличение минималки стало основанием для пересмотра минимальной пенсии для неработающих лиц в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем. Отныне такая пенсия не может быть меньше 3 458,80 грн, что составляет 40% от минимальной зарплаты.

Более того, с учетом нового уровня минимальной зарплаты выросли ежемесячные денежные выплаты гражданам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Речь идет, в частности, о Героях Украины и кавалерах государственных наград, присвоенных с 2014 года.

С 1 января 2026 года также пересмотрен прожиточный минимум. Для лиц, утративших трудоспособность, он вырос с 2 361 до 2 595 грн. Это стало основанием для перерасчета минимальных и максимальных пенсий, а также всех надбавок и доплат, зависящих от этого показателя.

Для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем минимальная пенсия по возрасту выросла на 234 грн и теперь составляет 2 595 грн. Тем, кто имеет сверхнормативный стаж, также пересчитали доплаты, поэтому за каждый полный “лишний” год стажа пенсия увеличивается на 1% от указанной суммы.