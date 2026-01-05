Национальный банк Украины периодически обновляет наличные деньги, постепенно выводя из обращения старые банкноты. Это делается для того, чтобы улучшить качество купюр и повысить их защиту от подделок.

Какие банкноты изымает из обращения НБУ, читайте в нашем материале.

НБУ: изъятие банкнот из обращения

НБУ изымает из обращения банкноты старых образцов. Поэтому с 1 ноября 2024 года началась постепенная замена банкнот номиналом 50 и 200 гривен старого образца (2003-2007 годов) на современные купюры того же номинала, выпущенные с 2014 года и позже.

Сейчас смотрят

Старые банкноты остаются действительными, поэтому гражданам не нужно их специально обменивать, так что ими можно спокойно расчитываться.

Процесс замены происходит в сотрудничестве с банками. При этом старые купюры больше не выдают из касс и не поставляют инкассаторским компаниям или предприятиям по обработке наличных. Попав в банк, такие банкноты изымают и передают в Нацбанк для пересчета и утилизации. Обновление наличных денег не создает неудобств для граждан, а расчеты остаются привычными.

Ранее по аналогичной схеме уже заменяли банкноты номиналом 500 гривен старого образца. После завершения процесса с купюрами 50 и 200 гривен банкнотно-монетный ряд гривны будет состоять только из современных денежных знаков, что значительно повысит защиту и надежность национальной валюты.

Какие гривны Нацбанк выводит из обращения в 2026 году

Более того, в октябре 2025 года Нацбанк принял решение постепенно изъять монету 10 копеек. Чтобы это не мешало расчетам, используются правила округления сумм при наличных операциях.

Источник : НБУ