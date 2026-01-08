17 декабря завершился прием заявок на получение зимней помощи в размере 6,5 тысячи гривен. При этом все получатели этой выплаты имеют 180 дней с момента зачисления средств, чтобы использовать их по назначению.

Где можно потратить 6 500 гривен помощи, читайте в нашем материале.

Кто получит 6 500 грн

Кабинет Министров утвердил постановление, которое позволяет облегчить зимний период для этих категорий. Об этом сообщило Министерство социальной политики.

Право на помощь распространяется на:

детей под опекой или попечительством;

детей с инвалидностью и воспитанников приемных семей и ДБСТ;

лиц с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

детей из малообеспеченных семей до 18 лет;

одиноких пенсионеров, получающих надбавку на уход.

Полученные средства можно потратить в течение 180 дней после зачисления, исключительно на зимнюю одежду, обувь и лекарственные средства, включая витамины.

Выплата начисляется автоматически, Пенсионный фонд самостоятельно определяет право на помощь и переводит деньги на специальный текущий счет или на Дія.Картку.

На что можно потратить 6 500 от государства

Средства можно потратить в течение 180 дней после зачисления. Выплата предназначена для зимних нужд, но приобрести можно не только одежду, обувь и лекарства. Как указано в приложении к постановлению №1433, список разрешенных магазинов определяется по МСС-кодам терминалов.

Перечень МСС-кодов магазинов, где можно потратить 6 500 грн на детей:

5641 – детские товары и игрушки;

5651 – одежда и обувь;

5661 – аксессуары и сувениры;

5691 – товары для дома;

5912 – аптеки и лекарственные средства.

Где можно потратить 6 500 от государства

Как отметили в Дія, в настоящее время продолжаются технические настройки между банками и магазинами, чтобы обеспечить возможность использования средств программы Зимняя поддержка. Из-за этого оплата еще работает не во всех торговых точках.

Чтобы проверить, можно ли воспользоваться выплатой в конкретном магазине, стоит подойти к кассе и узнать, какой MCC-код имеет терминал для оплаты. Если код соответствует одному из перечисленных (5641, 5651, 5661, 5691 или 5912), то можно приобрести товары в соответствии с условиями программы, например, детские игрушки, одежду, обувь или лекарства.