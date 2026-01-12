Базовая социальная помощь — это новый формат государственной поддержки для семей с низкими доходами. Ее ввели, чтобы заменить несколько отдельных выплат одной понятной суммой. То есть вместо разных пособий — одна ежемесячная выплата.

Кто может получить базовую социальную помощь в 2026 году и как это сделать, читайте в нашем материале.

Базовая социальная помощь: кто может получить

Базовая социальная помощь предназначена для:

малообеспеченных семей;

одиноких матерей;

детей, родители которых не платят алименты или официально считаются пропавшими без вести.

Базовая соцпомощь заменяет сразу несколько программ. В частности, помощь малообеспеченным семьям, выплаты на детей одиноким матерям, временную помощь детям, если родители не платят алименты или их местонахождение неизвестно.

После оформления все эти выплаты прекращаются отдельно и начисляются уже одной суммой.

Базовая социальная помощь 2026: кто не сможет получить

Подать заявку через Дія могут те, кто уже получает хотя бы одну из перечисленных выплат. Это сделано для того, чтобы система заработала без проверок “с нуля”.

Если человек ранее не оформлял ни одно из этих пособий — возможность подать заявление появится позже, когда заработает полноценный механизм оценки доходов.

Услуга недоступна, если заявитель:

находится за границей;

находится на временно оккупированной территории;

проживает в зоне активных боевых действий.

Базовая социальная помощь не назначается, если в семье:

есть трудоспособные члены (от 18 лет), которые более трех месяцев не работают, не учатся, не ведут бизнес, не служат в армии и не зарегистрированы в центре занятости;

кто-то покупал имущество или делал крупные покупки на сумму более 100 тыс. грн (кроме медицинских, образовательных и коммунальных расходов);

на банковских счетах или в облигациях есть более 100 тыс. грн;

в собственности есть вторая квартира или дом (исключение — жилье в зонах боевых действий или разрушенное войной);

есть более одного авто возрастом до 15 лет (мопед или прицеп не учитываются).

Как рассчитывается базовая социальная помощь

Размер базовой социальной помощи рассчитывается индивидуально для каждой семьи. Система учитывает состав семьи, возраст детей, наличие доходов и уже назначенные соцвыплаты.

Еще до подачи заявления Дія показывает ориентировочную сумму, которую семья будет получать ежемесячно. Это позволяет сразу понять, выгодно ли переходить на новую модель.

Главное преимущество — минимум действий от человека:

не нужно собирать справки;

большинство данных подтянется автоматически;

не нужно идти в соцзащиту;

не нужно отдельно оформлять несколько выплат.

Фактически все сводится к проверке информации и подписанию заявления.

Базовая социальная помощь 2026: как оформить

Базовую социальную помощь, кроме подачи через Дія, можно получить и офлайн. Для этого придется лично посетить сервисный центр Пенсионного фонда Украины и предоставить все необходимые документы.

Поэтому гораздо проще и быстрее оформить помощь онлайн через портал Дія, где большинство данных загружается автоматически.

Можно ли оформить базовую социальную помощь в Дія

Да, помощь можно оформить в Дія.

Инструкция, как оформить БСП в 2026 в Дія:

Обновите приложение Дія и авторизуйтесь.

Зайдите в раздел Сервисы, Помощь от государства, Базовая социальная помощь.

Ознакомьтесь с автоматическим расчетом суммы.

Нажмите Подать заявление.

Выбрать Дія.Картку для зачисления средств.

Подтвердить, что согласны на объединение всех соцвыплат в одну.

Подписать заявление Дія.Підписом.

Отправить приглашение другим совершеннолетним членам семьи для подписи.

После сбора всех подписей заявление отправится автоматически.

Вы получите уведомление о решении.

После перехода вернуться к старым выплатам отдельно нельзя. Деньги зачисляются только на Дія.Картку. Если изменится состав семьи или доходы, это может повлиять на сумму помощи.

Источник : Правительственный портал