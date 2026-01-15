С 1 февраля украинцев не ждут изменения в тарифах на основные коммунальные услуги.

Факты ICTV рассказывают, сколько придется платить за электроэнергию, газ и воду в феврале.

Тариф на электроэнергию с 1 февраля

В феврале тариф на электроэнергию для бытовых потребителей составит 4,32 грн за 1 кВт-ч. Таким он будет как минимум до 30 апреля 2026 года – до окончания отопительного сезона 30 апреля. Об этом говорится в утвержденных изменениях к постановлению правительства (№ 1331).

По окончании отопительного сезона правительство либо пересмотрит, либо оставит тариф на текущем уровне.

Если в квартире или доме установлен двухзонный счетчик, который фиксирует дневное и ночное потребление электричества, то тарифы следующие:

в течение дня (07:00–23:00) — тариф 4,32 грн/кВт-ч;

в течение ночи (23:00–07:00) — действует 50% скидка, поэтому тариф до 2,16 грн/кВт-ч.

В то же время для домохозяйств с электроотоплением при потреблении до 2 тыс. кВт в месяц тариф составляет 2,64 грн за 1 кВт-ч. Если же потребление превысит лимит, то тогда нужно будет оплачивать полную стоимость света.

Тариф на газ в феврале

Так, в конце 2025 года правительство продлило действие специальных обязанностей для участников рынка природного газа до 31 марта 2026 года. Это означает, что тариф на газ для населения останется без изменений — 7 420 грн за 1 000 кубометров (или 7,42 грн за кубометр).

Стоимость газа для бюджетных учреждений также остается без изменений — 16 390 грн за 1 000 кубометров, сообщила премьер Юлия Свириденко.

Тарифы на воду

Тарифы на холодную воду в Украине существенно отличаются в зависимости от региона и поставщика.

Например, в Виннице тариф на воду составляет 15,744 грн за куб, а водоотведение – 9,876 грн за куб. Итого, придется заплатить 25,620 грн.

В Днепре тарифы на централизованное водоснабжение колеблются от 26,112 грн до 18,156 грн за куб. Тарифы на водоотведение от 12,696 грн до 13,200 грн.

В Киеве тариф на водоотведение и водоснабжение вместе составляет 30,384 грн за куб. В Житомире за эти услуги нужно платить 37,536 грн за куб.

В Луцке тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение вместе составят 28,416 грн за куб. В Одессе – 35,160 грн за куб. м.

Стоит отметить, что тариф на отопление в Украине варьируется в зависимости от типа отопления (газовое, электрическое или централизованное) и региона, но для населения действуют фиксированные цены на тепло в пределах 1654,41 грн/Гкал.