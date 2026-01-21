В феврале 2026 года украинцы и дальше будут платить за электроэнергию по фиксированному тарифу. В то же время, размер суммы в платежках формируется в зависимости от фактического месячного потребления.

Какой тариф на свет действует в феврале 2026 года

Для бытовых потребителей во время отопительного сезона установлена ​​единая цена — 4,32 грн за кВтч.

До завершения отопительного периода – до 30 апреля 2026 года – отдельные потребители имеют право на льготные условия. Речь идет о домохозяйствах с электроотоплением: при потреблении до 2000 кВтч в месяц действует пониженная цена 2,64 грн за кВтч. Объемы выше лимита оплачиваются по стандартному тарифу — 4,32 грн за кВтч.

При этом изменение стандарта напряжения в электросетях с 220 на 230 вольт, которое вступило в силу с 1 июля 2025 года, не повлияло на стоимость электроэнергии для населения.

Отдельные категории граждан могут оплачивать свет со скидкой – от 25% до полного освобождения от оплаты. Льготы распространяются, в частности, лиц с инвалидностью, участников боевых действий, пенсионеров в сельской местности и других социально уязвимых украинцев.

Уменьшить затраты на электроэнергию можно также за счет двухзонного счетчика. В ночные часы – с 23:00 до 07:00 – электроэнергия стоит вдвое дешевле и составляет 2,16 грн за кВтч.

Как перейти на двухзонный тариф

Для установки двухзонного счетчика потребителю необходимо подать заявление оператору системы распределения по месту жительства. К ней прилагаются документы, удостоверяющие личность, идентификационный код, подтверждение права на жилье и действующий договор на распределение электроэнергии.

Счетчик можно приобрести самостоятельно или непосредственно у оператора. Главное условие — он должен быть сертифицирован и отвечать техническим требованиям.

Ранее в правительстве отмечали, что в течение зимы тарифы на электроэнергию для населения пересматриваться не будут.

