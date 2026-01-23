Февраль для валютного рынка вряд ли станет месяцем резких движений, однако это не означает полной предсказуемости. Скорее речь идет о хрупком равновесии, которое формируется под влиянием сразу нескольких факторов: как внутренних, так и внешних.

Каким будет курс доллара в феврале 2026 года, мы спросили вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Что будет влиять на курс доллара в феврале 2026 года

Эксперт рассказал, что с макроэкономической точки зрения страна входит в февраль в относительно стабильном состоянии. Инфляционные ожидания остаются под контролем, ведь годовой показатель, по прогнозам, будет находиться в пределах 8-9%, а месячный рост не превысит 0,5%.

— В таких условиях валютный рынок обычно не демонстрирует резких колебаний, а курсовые движения носят скорее корректирующий, чем “панически-ажиотажный” характер. В то же время эту стабильность не стоит воспринимать как данность, — предупредил банкир.

Военные риски, в частности потенциальное давление на энергетическую инфраструктуру, остаются фактором, который сложно просчитать заранее. Именно энергетика сегодня является одним из главных потенциальных триггеров для изменения настроений на рынке.

Ключевую роль в сохранении баланса, как и ранее, будет играть Национальный банк. Валютный рынок и в дальнейшем будет функционировать в режиме “управляемой гибкости”, сочетающей рыночные механизмы с регуляторными инструментами. При необходимости регулятор сможет оперативно вмешиваться, сглаживая дисбалансы между спросом и предложением.

Дополнительным фактором уверенности остаются рекордные международные резервы, приближающиеся к $57 млрд. Такой запас прочности позволяет НБУ эффективно реагировать даже на неожиданные обострения.

По базовому сценарию, в феврале объем валютных интервенций не превысит $2,6-2,8 млрд, или в среднем $600-700 млн в неделю.

— Еще один фактор, который будет работать в пользу стабильности, — это постепенное снижение спроса на валюту, — рассказал эксперт.

Сезонный эффект, связанный с приближением налогового периода, традиционно стимулирует бизнес активнее продавать валюту. Это создает условия для более естественного выравнивания рынка без чрезмерного вмешательства НБУ. Ожидается, что разрыв между спросом и предложением сузится до 3-5%, а в отдельные дни возможно даже незначительное доминирование предложения.

В то же время стратегической задачей для экономики остается развитие экспорта. Именно рост экспортных поступлений позволяет постепенно сокращать дисбаланс между импортом и экспортом, формируя устойчивую валютную выручку и поддерживая резервы.

Не менее важным является и ритмичность поступления макрофинансовой помощи от международных партнеров. Она позволяет удерживать бюджетное равновесие и избегать критических разрывов между доходами и расходами.

По текущим оценкам, в 2026 году Украина будет нуждаться как минимум в $46,5 млрд внешнего финансирования, поэтому фактор своевременного поступления средств будет оставаться системно важным.

Что будет с евро и долларом в феврале 2026 года

Отдельного внимания в феврале заслуживает евро. Потенциальное обострение торговых отношений между США и ЕС может вызвать заметные колебания пары доллар/евро на мировых рынках.

— Сценарии могут быть разными: от достижения компромисса до введения новых пошлин со стороны США. В таком случае соотношение между долларом и евро может меняться в диапазоне 1,15-1,2, что непосредственно отразится на курсе европейской валюты в Украине, — предупредил эксперт.

Стоит напомнить, что внутренний курс евро формируется как производная от двух величин: от глобального курса доллар/евро и соотношения гривны к доллару.

Несмотря на все риски и непредсказуемость отношений США и ЕС, речь не идет о резком обесценивании ни одной из мировых валют. И доллар, и евро сохраняют статус ключевых резервных валют, а значит, остаются относительно защищенными от глобальных шоков.

Курс доллара в феврале: чего ожидать

В целом февраль обещает быть периодом умеренной стабильности для валютного рынка. Напряжение постепенно будет спадать, что отразится на динамике основных валют и повлияет на прогноз курса доллара в феврале 2026 года.

Сергей Мамедов рассказал, что по базовым прогнозам, курс доллара в феврале будет колебаться в пределах 42,6-43,5 грн, а евро — 49-51,5 грн, в зависимости от ситуации на мировых рынках.

В то же время стоит четко осознавать, что ни один прогноз не способен полностью учесть военные риски, последствия “энерготеррора” и их влияние на экономику и настроения граждан.

— Можно сказать, что после Революции достоинства, сейчас мы переживаем самую драматичную зиму в истории независимой Украины. Но свобода и независимость стоят любых “невыносимых” ситуаций, — резюмировал эксперт.

