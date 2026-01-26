Помощь ФЛП 2026: кто получит до 15 тыс. грн
Правительство объявило о новой поддержке для предпринимателей в ответ на сложную ситуацию в стране.
Кто получит помощь для ФЛП для обеспечения энергонезависимости, читайте в нашем материале.
Программа поддержки ФЛП до 15 000 гривен: что известно
О деталях поддержки рассказала в своем ТГ-канале премьер Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводятся дополнительные меры, чтобы поддержать малый и средний бизнес, который продолжает свою деятельность несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, что приводит к дополнительным расходам.
На заседании Кабинета министров был принят пакет мер поддержки, в который входит единовременная денежная помощь для представителей малого бизнеса, работающих в социально важных сферах.
Кто сможет получить помощь ФЛП 2026:
- заведения питания;
- аптеки;
- кофейни;
- продуктовые магазины;
- пекарни;
- другие предприятия первой необходимости.
Предприниматели (ФЛП) 2–3 групп смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 гривен, в зависимости от количества наемных работников при условии наличия как минимум одного сотрудника.
Помощь предоставляется единовременно и зависит от количества работников, за которых уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). Размер выплаты варьируется от 7 500 до 15 000 гривен.
- 1 работник — 7 500 грн;
- 2 работника — 9 000 грн;
- 3 работника — 10 500 грн;
- 4 работника — 12 000 грн;
- 5 работников — 13 500 грн;
- 6 и более — 15 000 грн.
Полученные средства можно использовать на:
- приобретение и ремонт генераторов и другого энергетического оборудования;
- покупку топлива для генераторов;
- оплату электрической энергии.
Разовое денежное пособие для ФЛП: как подать заявку
Заявки подаются через портал Дія, после чего их проверяют банки-партнеры, а средства перечисляются Государственной службой занятости.
Полученные деньги можно использовать на приобретение и ремонт энергооборудования, топливо для генераторов и оплату электроэнергии.
Помощь ФЛП: кредит на энергооборудование для бизнеса
Более того, предприниматели смогут получить кредит под нулевую процентную ставку на энергооборудование для бизнеса. В частности, предприятия, соответствующие условиям программы 5-7-9%, могут получить целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторов.
Государство будет компенсировать разницу через Фонд развития предпринимательства. Почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 будут предоставлять кредиты сроком до трех лет с максимальной суммой до 10 млн грн.
Эти решения призваны помочь продолжать работу, выполнять функции Пунктів незламності и сохранять рабочие места в условиях крупнейших вызовов энергетического кризиса. Более подробную информацию и даты запуска программ предоставит Министерство экономики.