Правительство объявило о новой поддержке для предпринимателей в ответ на сложную ситуацию в стране.

Кто получит помощь для ФЛП для обеспечения энергонезависимости, читайте в нашем материале.

Программа поддержки ФЛП до 15 000 гривен: что известно

О деталях поддержки рассказала в своем ТГ-канале премьер Юлия Свириденко. Она подчеркнула, что из-за чрезвычайной ситуации в энергетике вводятся дополнительные меры, чтобы поддержать малый и средний бизнес, который продолжает свою деятельность несмотря на аварийные отключения из-за российских обстрелов, что приводит к дополнительным расходам.

На заседании Кабинета министров был принят пакет мер поддержки, в который входит единовременная денежная помощь для представителей малого бизнеса, работающих в социально важных сферах.

Кто сможет получить помощь ФЛП 2026:

заведения питания;

аптеки;

кофейни;

продуктовые магазины;

пекарни;

другие предприятия первой необходимости.

Предприниматели (ФЛП) 2–3 групп смогут получить разовую выплату от 7 500 до 15 000 гривен, в зависимости от количества наемных работников при условии наличия как минимум одного сотрудника.

Помощь предоставляется единовременно и зависит от количества работников, за которых уплачен единый социальный взнос (ЕСВ). Размер выплаты варьируется от 7 500 до 15 000 гривен.

1 работник — 7 500 грн;

2 работника — 9 000 грн;

3 работника — 10 500 грн;

4 работника — 12 000 грн;

5 работников — 13 500 грн;

6 и более — 15 000 грн.

Полученные средства можно использовать на:

приобретение и ремонт генераторов и другого энергетического оборудования;

покупку топлива для генераторов;

оплату электрической энергии.

Разовое денежное пособие для ФЛП: как подать заявку

Заявки подаются через портал Дія, после чего их проверяют банки-партнеры, а средства перечисляются Государственной службой занятости.

Полученные деньги можно использовать на приобретение и ремонт энергооборудования, топливо для генераторов и оплату электроэнергии.

Помощь ФЛП: кредит на энергооборудование для бизнеса

Более того, предприниматели смогут получить кредит под нулевую процентную ставку на энергооборудование для бизнеса. В частности, предприятия, соответствующие условиям программы 5-7-9%, могут получить целевой кредит на покупку генераторов и аккумуляторов.

Государство будет компенсировать разницу через Фонд развития предпринимательства. Почти 50 банков-партнеров программы 5-7-9 будут предоставлять кредиты сроком до трех лет с максимальной суммой до 10 млн грн.

Эти решения призваны помочь продолжать работу, выполнять функции Пунктів незламності и сохранять рабочие места в условиях крупнейших вызовов энергетического кризиса. Более подробную информацию и даты запуска программ предоставит Министерство экономики.

