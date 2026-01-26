Правительство расширило поддержку внутренне перемещенных лиц: увеличены нормы жилья для компенсаций коммунальных услуг, продлены сроки выплат работодателям за трудоустройство ВПЛ и введены бесплатные приюты для маломобильных групп.

Кроме того, анонсированы ежемесячные выплаты в размере 3 тыс. грн для всех детей из семей переселенцев. Что изменится для ВПЛ с 1 февраля 2026 года – читайте подробнее в материале Фактов ICTV.

Улучшение условий проживания для ВПЛ

Правительство приняло решение о компенсации расходов учреждениям, которые временно бесплатно размещают внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Это касается оплаты коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа и печного топлива, сообщает Национальная социальная сервисная служба Украины.

В частности, принятыми изменениями увеличивается расчет социальной нормы жилья и упрощается порядок подтверждения расходов. Это даст возможность обеспечить гибкий механизм поддержки лиц в кризисных ситуациях и непрерывность оказания помощи.

Условия улучшения условий проживания для ВПЛ предусматривают:

механизм компенсации коммунальных услуг заведениям, предприятиям, учреждениям, организациям, которые временно размещают внутренне перемещенных лиц, даже если они еще не приобрели статус ВПЛ;

срок предоставления временной компенсации до двух месяцев с даты подачи заявления на период, необходимый для восстановления утраченных документов;

увеличение расчета социальной нормы жилья с 13,65 кв. м до 21 кв. м отапливаемой площади на одного человека;

для расчета компенсации достаточно чеков и квитанций, без обязательного направления запросов к управляющим и исполнителям жилищно-коммунальных услуг.

Увеличены сроки компенсации за трудоустройство ВПЛ

В октябре Кабинет министров увеличил срок выплаты компенсации работодателям из прифронтовых и наиболее пострадавших регионов за трудоустройство внутренне перемещенных лиц – с трех до шести месяцев, заявила Национальная социальная сервисная служба Украины.

В частности, программа расширена для работодателей, осуществляющих деятельность в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях.

Компенсация составляет минимальную заработную плату (в настоящее время 8 647 грн) за каждого трудоустроенного переселенца, за которого уплачивается единый взнос на социальное страхование.

Кроме этого, упрощена процедура подачи заявления на компенсацию. Теперь обратиться можно в центр занятости не только по юридическому адресу предприятия, но и по фактическому месту осуществления деятельности работодателя.

Социальная услуга приюта для маломобильных ВПЛ

Внутренне перемещенные лица из маломобильных групп могут бесплатно получить социальную услугу приюта для дальнейшей интеграции в жизнь принимающей общины, пишет Национальная социальная сервисная служба Украины.

Там сообщили, что поддержка предоставляется эвакуированным переселенцам, которые испытывают трудности при самостоятельном передвижении, ориентировании в пространстве и понимании необходимой информации.

Отмечается, что специалисты обеспечат ВПЛ надлежащими условиями для проживания, возможностью самостоятельного приготовления и потребления пищи, помощью при передвижении, а также будут содействовать в самообслуживании и развитии важных социальных навыков.

Услуга по предоставлению убежища для переселенцев предоставляется на срок до 12 месяцев. Она предусматривает:

коротосрочное проживание с жилищно-коммунальными услугами;

твердый, мягкий инвентарь, одежду, обувь, одноразовое питание;

условия для соблюдения личной гигиены;

условия для самостоятельного приготовления и употребления пищи, стирки личных вещей;

помощь в ведении домашнего хозяйства;

поддержка в формировании и поддержании социальных навыков;

помощь в самообслуживании и передвижении;

помощь в организации решения сложных жизненных обстоятельств получателя;

помощь в получении бесплатной юридической помощи.

Услуга является бесплатной для эвакуированных ВПЛ и финансируется Фондом социальной защиты лиц с инвалидностью.

Выплаты для ВПЛ в феврале

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев анонсировал важную информацию для внутренне перемещенных лиц.

По его словам, на базе Совета коалиции межфракционное объединение депутатов ВПЛ договорились о выплатах в размере 3 тыс. грн в месяц всем детям из семей ВПЛ с 1 февраля 2026 года.

— Впереди — юридическое оформление принятого решения в виде постановления. Будем вместе держать вопрос под контролем, — сообщил он.

Кроме того, как отметил Даниил Гетманцев, продолжается работа над повышением уровня дохода до 10 380 грн для других ВПЛ (с учетом критериев).

