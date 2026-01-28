Украинцы до 30 апреля будут оплачивать электроэнергию по фиксированному тарифу, а сумма в счетах будет зависеть от фактического потребления за месяц.

Какова стоимость электричества в Украине в 2026 году, читайте в нашем материале.

Какой тариф на электроэнергию в 2026 году

Для большинства бытовых потребителей на время отопительного сезона установлена единая цена. Таким образом, тариф на свет в Украине за кВт — 4,32 грн.

Однако некоторые домохозяйства могут пользоваться льготами до окончания отопительного периода, то есть до 30 апреля 2026 года.

Какова цена на свет в 2026 году для домов с электроотоплением:

при потреблении до 2000 кВт·ч в месяц действует пониженный тариф на свет в Украине — 2,64 грн за кВт·ч;

объем, превышающий лимит, оплачивается по стандартной цене — 4,32 грн за кВт·ч.

Переход стандарта напряжения в сетях с 220 на 230 вольт не повлиял на цену на свет в Украине в 2026 году для населения.

Льготы для отдельных категорий граждан

Часть украинцев может платить за электроэнергию со скидкой, а именно от 25% до полного освобождения от оплаты. Льготы распространяются на лиц с инвалидностью, участников боевых действий, сельских пенсионеров и других социально уязвимых граждан.

Более того, сэкономить помогает двухзонный тариф. Ведь в ночные часы, а именно с 23:00 до 07:00, электроэнергия стоит вдвое дешевле, то есть 2,16 грн за кВт·ч.

Как подключить двухзонный тариф

Чтобы воспользоваться сниженными ночными тарифами, необходимо установить двухзонный счетчик. Для этого потребитель подает заявление в оператора системы распределения по месту жительства, прилагая документы, подтверждающие личность, идентификационный код, право на жилье и действующий договор на распределение электроэнергии.

Счетчик можно приобрести самостоятельно или через оператора, главное, чтобы он был сертифицированным и соответствовал техническим требованиям.

В течение отопительного сезона (до 30 апреля 2026 года) тарифы на свет в Украине в 2026 году за кВт для населения пересматриваться не будут.

