Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на этот год с 6,6% до 7,5%, а на 2027 год – с 5% до 6%.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Прогноз инфляции в Украине

Снижение инфляции продлится в течение следующих месяцев благодаря эффектам от более высоких урожаев 2025 года. В то же время масштабные разрушения в энергетике будут оказывать давление на цены как через рыночные, так и административные механизмы, подчеркнули в НБУ.

По его обновленному прогнозу, достижение цели инфляции в 5% перенесли с конца 2027 года на середину 2028 года.

Монетарная политика Нацбанка будет способствовать ограничению ценового давления. Однако отложенные эффекты разрушений в энергосекторе будут сдерживать дезинфляцию (снижение темпов инфляции, после которого инфляция обычно остается, но ее темпы ниже, чем до дезинфляции, – Ред.).

По прогнозу Нацбанка, инфляция снизится до 6% в конце 2027 года, а в 2028 году – до 5%.

Инфляция должна замедляться, потому что постепенно уменьшится дефицит электроэнергии, цены за рубежом будут оказывать меньшее давление, урожаи станут больше, а ситуация с работой улучшится, когда в стране станет безопаснее.

Напомним, в 2025 году инфляция в Украине снизилась до 8% после 12% годом ранее. В 2023 году она упала до 5,1% после резкого скачка до 26,6% в 2022 году.

В то же время в конце октября 2025 года НБУ уже пересматривал свои ожидания: прогноз инфляции на 2025 год улучшили до 9,2%, а оценку на 2026 год оставили без изменений — 6,6%.

