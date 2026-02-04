С начала 2026 года часть пенсионеров временно не получила свои выплаты, и это не сбой, а следствие новых требований, которые ранее были анонсированы. В Пенсионном фонде объяснили, что изменения касаются прежде всего людей, которые находятся за границей, живут на временно оккупированных территориях или выехали оттуда.

Что делать, если в январе не пришла пенсия и как возобновить выплаты, читайте в нашем материале.

Не пришла пенсия в январе: причины

Главная причина, почему не пришла пенсия в январе — отсутствие физической идентификации, которую нужно было пройти до 31 декабря 2025 года. Если человек этого не сделал, с января 2026 года начисление останавливается автоматически.

Второе основание — непредставление заявления о том, что пенсионер не получает выплаты от РФ. Это касается тех, кто находится на ТОТ или выехал из них.

Такие правила закреплены в законодательстве, в частности в статье 47¹ и пункте 14⁴ Заключительных положений Закона Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании, а также в постановлении Кабмина от 11.02.2025 №299, которое определяет особенности выплаты пенсий и страховых средств в этих случаях.

Не пришла пенсия в январе: что делать

В ПФУ подчеркнули, что выплаты не отменяют навсегда, поэтому их можно возобновить. Если причина в непройденной идентификации, пенсию восстановят после того, как человек подтвердит личность.

Не пришла пенсия в январе, куда обращаться:

Сначала стоит проверить, зафиксирована ли идентификация. Это можно сделать в кабинете на портале электронных услуг ПФУ

Если же выплату приостановили из-за отсутствия уведомления о неполучении пенсии от РФ, достаточно подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд.

Это делается онлайн в кабинете на портале ПФУ. Здесь нужно подтвердить, что человек не получает пенсионных выплат от государства-агрессора.

Также такую информацию можно предоставить во время видеосвязи с работником фонда или отправить письменно по почте в свой территориальный орган ПФУ.

В фонде отмечают, что эти требования ввели, чтобы избежать двойных выплат и мошенничества и быть уверенными, что деньги получает именно тот человек, которому они предназначены. После выполнения условий начисление возобновляют.

Почему в январе не выплатили пенсию и что говорят в правительстве

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин признал, что ситуация с выплатами показала реальные проблемы на практике. По его словам, Пенсионный фонд действовал в соответствии с требованиями закона, однако сама процедура оказалась слишком сложной для многих людей.

Из-за большого количества формальностей, технических трудностей и бюрократических моментов часть пенсионеров просто не успела вовремя пройти физическую идентификацию.

Сейчас, как отмечает министр, фонд работает в усиленном режиме. Идентификацию проводят максимально быстро, поэтому только с начала января выплаты уже возобновили примерно 50 тысячам человек. С теми, кто еще не завершил процедуру, пытаются связаться всеми доступными способами.

Особое внимание уделяют людям с инвалидностью. В таком случае к процессу привлекают социальных работников, чтобы помочь пройти все этапы.

Важно, что пенсионеры, которые завершат идентификацию в феврале, получат деньги сразу за два месяца, то есть средства не “сгорят”.

Параллельно министерство вместе с общественными организациями готовит изменения в подзаконные акты. Цель — упростить процедуры в будущем, уменьшить бюрократию и сделать так, чтобы социально уязвимые люди не оставались без выплат из-за сложных формальностей. В правительстве признают, что система дала сбой, и не скрывают этого.

Источник : Пенсионный фонд

