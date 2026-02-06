В Украине стартовала подача заявок на портале Дія на доплату в размере 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Доплата для работников аварийно-восстановительных бригад

По словам Свириденко, сейчас к восстановительным работам на территории всей Украины привлечены более 40 тыс. специалистов. Среди них – энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы и железнодорожники.

Как объяснила премьер-министр, именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после российских атак.

– 20 тыс. грн выплатят за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления осуществят до конца этого месяца, – заявила Свириденко.

Она рассказала, что правительство сделало процедуру максимально простой:

списки подают предприятия через портал Дія с 6 по 15 число следующего месяца, поэтому работникам не нужно самостоятельно отправлять заявку;

о получении доплаты можно узнать из сообщения через Дію, которое поступит после 16 февраля, или о включении в список можно узнать от работодателя;

открывать новые счета не нужно, ведь деньги зачислятся на текущий счет работника.

Премьер-министр поблагодарила каждого, кто сегодня работает в ремонтно-восстановительных бригадах, в чрезвычайно сложных и опасных условиях, чтобы Украина жила и функционировала.

