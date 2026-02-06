Доплата 20 тыс. грн работникам аварийных бригад: в Дія стартовал прием заявок
- На портале Дія начался прием заявок на ежемесячную доплату в размере 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия обстрелов.
- Списки подают предприятия, а специалисты (энергетики, коммунальщики, железнодорожники) будут получать средства на текущие счета без необходимости оформлять дополнительные документы.
В Украине стартовала подача заявок на портале Дія на доплату в размере 20 тыс. грн для работников аварийно-восстановительных бригад, ликвидирующих последствия российских обстрелов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Доплата для работников аварийно-восстановительных бригад
По словам Свириденко, сейчас к восстановительным работам на территории всей Украины привлечены более 40 тыс. специалистов. Среди них – энергетики, тепловики, газовики, работники компаний водоснабжения и водоотведения, коммунальные службы и железнодорожники.
Как объяснила премьер-министр, именно эти бригады выезжают на поврежденные объекты и восстанавливают критические системы после российских атак.
– 20 тыс. грн выплатят за каждый месяц участия в восстановительных работах в течение января-марта 2026 года. Первые начисления осуществят до конца этого месяца, – заявила Свириденко.
Она рассказала, что правительство сделало процедуру максимально простой:
- списки подают предприятия через портал Дія с 6 по 15 число следующего месяца, поэтому работникам не нужно самостоятельно отправлять заявку;
- о получении доплаты можно узнать из сообщения через Дію, которое поступит после 16 февраля, или о включении в список можно узнать от работодателя;
- открывать новые счета не нужно, ведь деньги зачислятся на текущий счет работника.
Премьер-министр поблагодарила каждого, кто сегодня работает в ремонтно-восстановительных бригадах, в чрезвычайно сложных и опасных условиях, чтобы Украина жила и функционировала.