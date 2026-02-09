Государство продолжает поддерживать не только пенсионеров, но и семьи с детьми. В этом году именно для таких семей введено немало нововведений, особенно в сфере социальных выплат.

Было ли уже финансирование детских выплат в феврале 2026 года, читайте в нашем материале.

Когда финансирование детских выплат в феврале

В ПФУ сообщили, было ли финансирование детских выплат в феврале. По состоянию на 8 февраля государство уже направило значительные средства на социальные выплаты:

На пенсионное обеспечение направлено 21,3 млрд грн, из которых 3,2 млрд грн выплачено через Укрпочту, а 18,1 млрд грн — через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы выделено 2,5 млрд грн.

Страховые выплаты составили 1,6 млрд грн, из этой суммы 0,5 млрд грн пошло на оплату больничных.

Отдельно на государственные пособия и другие виды выплат направлено 4,8 млн грн.

Также в течение февраля органы Пенсионного фонда Украины предоставили 361,8 тысячи услуг гражданам, обратившимся за помощью.

Если нет детских выплат, стоит подождать до конца месяца. Если деньги не придут, то обратитесь в ПФУ или ЦНАП.

Кстати, подать заявление на получение детских выплат можно не только в сервисных центрах Пенсионного фонда, но и в ЦНАПах или через уполномоченных лиц в общине.

Что изменилось в финансировании детских выплат в 2026 году

В Министерстве цифровой трансформации объяснили, что правительство обновило систему государственной помощи родителям и опекунам, сделав ее значительно проще и переведя большинство процессов в цифровой формат.

Теперь оформление детских выплат максимально упрощается, а средства можно получать непосредственно на специальный счет Дія.Картки, без сложных процедур и дополнительных ограничений.

Изменения касаются сразу нескольких видов помощи:

Выплаты в связи с беременностью и родами уже можно получать на текущий счет Дія.Картки. Размер составляет 7 тыс. грн в месяц на период действия медицинского заключения о временной нетрудоспособности.

Пособие на ребенка до одного года также составляет 7 тыс. грн ежемесячно, а для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, 10 500 грн.

Отдельно работает программа єЯсла, которая предусматривает 8 тыс. грн в месяц в случае, если мать или другой законный представитель выходит на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился год; для семей с ребенком с инвалидностью сумма составляет 12 тыс. грн.

В министерстве подчеркнули, что существенно расширен перечень расходов, на которые можно направлять эти средства. Речь идет не только о продуктах или одежде, но и о детской обуви, электронике, аптеках, спортивных товарах, книгах, игрушках, медицинских услугах, врачах, услугах по уходу за детьми, детских садах, средствах личной гигиены, оптике, а также культурном и развлекательном отдыхе.

В частности, на музеи, выставки, детские центры, спортивные клубы. Помощь єЯсла можно использовать для оплаты няни, ясельных учреждений, развивающих программ, школ и других образовательных услуг.

Отдельно обратили внимание на сроки. Подать заявление на выплаты по уходу за ребенком до года теперь можно вплоть до последнего дня третьего месяца после того, как ребенку исполнился год.

Если счет был открыт через Ощадбанк при участии Пенсионного фонда, достаточно один раз прийти в отделение банка, чтобы подписать договор — дальше все работает в обычном режиме. В Минцифры отмечают, что вместе с Минсоцполитики продолжают запуск новых услуг в Дія, чтобы социальная поддержка была максимально доступной и удобной для семей.

