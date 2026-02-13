Индексация пенсий с 1 марта 2026 года: на сколько вырастут выплаты
- С 1 марта 2026 года в Украине проведут индексацию пенсий на 12,1% для более 10 млн пенсионеров.
- Бюджет Пенсионного фонда на 2026 год является бездефицитным и предусматривает среднюю пенсию на уровне 6,5 тыс. грн.
- Минсоцполитики готовит новую пенсионную модель с гарантированной базовой выплатой не ниже 6 тыс. грн и реформой солидарной системы.
В этом году индексация пенсий в Украине составит 12,1%. Ожидается, что повышение пенсий произойдет с 1 марта.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин во время часа вопросов к правительству.
Индексация пенсий с 1 марта: что известно
Денис Улютин заявил, что бюджет Пенсионного фонда на 2026 год уже утвержден.
– Это означает предсказуемость, в первую очередь – для более 10 млн пенсионеров. Бюджет сбалансированный, бездефицитный, составляет более 1,2 трлн грн. С 1 марта предусмотрена индексация на 12,1%, – заявил министр.
По его словам, бюджет ПФУ на этот год предусматривает средний размер пенсии в размере 6,5 тыс.
В то же время более 4,3 млн пенсионеров имеют пенсию по возрасту ниже 6 тыс. грн.
Именно поэтому Минсоцполитики готовит новую пенсионную модель, для которой пытаются разработать соответствующий законопроект.
– Предусмотрена гарантированная базовая выплата, которая не может быть ниже 6 тыс. грн, солидарная часть с максимально прямой связью между взносами и пенсией без влияния случайных факторов, таких как год выхода на пенсию, и профессиональные пенсии вместо специальных. Мы надеемся, что законопроект, который мы внесем, будет рассмотрен в приоритетном порядке и поддержан, – подытожил Улютин.
Что известно о повышении пенсий в Украине
Индексация пенсий в Украине предусмотрена Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» еще с 2004 года как механизм компенсации роста цен и зарплат. Однако из-за финансового кризиса в 2014-2016 годах индексация была приостановлена.
После пенсионной реформы 2017 года индексацию возобновили, но ее дату и порядок проведения передали на решение правительства в рамках бюджета Пенсионного фонда.
С тех пор повышение пенсий пенсионерам с 1 марта стало постоянной практикой, а механизм индексации привязали к инфляции и росту средней зарплаты.
С 2019 года индексация пенсий с 1 марта проводится регулярно. Для пенсионеров, вышедших на пенсию до 31 декабря 2018 года, ежегодное повышение пенсий выглядело так:
- 2021 год – +11%
- 2022 год – +14%
- 2023 год – +19,7%
- 2024 год – +7,96%
- 2025 год – +11,5%
Таким образом, индексация пенсий пенсионерам с 1 марта стала основным инструментом государственной политики в сфере социальной защиты, а повышение пенсий с 1 марта напрямую зависит от инфляции и динамики средней зарплаты.
Именно эти показатели определяют, на сколько вырастут пенсии с марта каждого года.
