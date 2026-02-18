Зима для украинцев выдалась непростой. Из-за массированных обстрелов Россией энергетической инфраструктуры многие города остались без света и отопления, что создало серьезные бытовые трудности и дополнительную нагрузку на бизнес. Перебои с энергоснабжением, рост расходов и общая неопределенность повлияли на экономическую ситуацию в стране.

Мы поговорили с экспертом и выяснили, что будет с долларом весной и чего ожидать от валютного рынка в этот период. Своей оценкой поделился вице-президент Ассоциации украинских банков и председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Что будет с долларом в начале весны: факторы влияния на курс

По словам эксперта, начало весны, в частности март, может стать достаточно чувствительным периодом для валютного рынка. Последствия тяжелой зимы, внутренние экономические проблемы, энергетические риски и внешнеполитическая нестабильность формируют сложный фон, на котором курсовые колебания могут быть ощутимыми.

— Впрочем, оснований говорить о потере контроля над валютным рынком пока нет, ведь Нацбанк остается главным и эффективным игроком на рынке, что дает основания говорить о поддержании курсового равновесия, — подчеркнул эксперт.

Одним из главных факторов давления остается энергетическая ситуация. Разрушение объектов энергетики и ограничение электроснабжения напрямую снижают производственные возможности, сдерживают развитие малого и среднего бизнеса и вынуждают компании закладывать дополнительные расходы в стоимость товаров и услуг.

По результатам опроса Европейской Бизнес Ассоциации, более 80% компаний ощутили негативное влияние от отключений электроэнергии, более 60% сообщили о росте расходов, а почти половина — о сокращении производства. В таких условиях бизнес часто закладывает подорожание на уровне 10-15%, что значительно превышает официальные показатели инфляции.

На то, сколько будет стоить доллар весной, будет влиять внешняя экономика. Серьезный риск — внешнеэкономический дисбаланс. По итогам января 2026 года импорт товаров вырос более чем на четверть и превысил 8 млрд долларов, тогда как экспорт сократился до 3,4 млрд долларов.

Такой разрыв, по словам эксперта, формирует постоянный повышенный спрос на иностранную валюту и делает рынок более чувствительным к любым негативным сигналам. Это также будет влиять на курс доллара весной.

Отдельную роль играет зависимость украинского экспорта от рынков Европейского Союза, на которые приходится около 60% валютных поступлений. В то же время именно здесь накапливается немало проблем, в частности обсуждение квот на агропродукцию, ограничение экспорта лома, регуляторное давление на металлургию и внедрение механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). Все это повышает себестоимость украинского экспорта и уменьшает валютную выручку.

На курс доллара в Украине весной будет влиять геополитика. Ведь сохраняется и глобальная геополитическая напряженность.

Параллельно мир живет в режиме постоянной турбулентности: угрозы эскалации на Ближнем Востоке, агрессивная риторика США, торговые конфликты и непредсказуемость глобальной экономической политики.

— Это может ситуативно смещать фокус внимания международного сообщества с Украины, влияя как на политическую, так и на финансовую поддержку, — предупредил эксперт.

Несмотря на все эти вызовы, ключевым стабилизатором остается политика Нацбанка.

Регулятор уже пересмотрел макроэкономические прогнозы, в частности рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1,8%, а инфляция — 7,5%. В таких условиях гривна будет нуждаться в большей защите, чем это казалось в конце прошлого года.

— Именно поэтому в марте на очередном заседании монетарного комитета НБУ мы ожидаем сохранения учетной ставки на уровне 15%, и это будет взвешенным шагом, — рассказал эксперт.

Без преувеличения, более дешевые деньги могли бы поддержать развитие кредитования, однако в условиях военной экономики это одновременно несет риски ускорения инфляции и роста валютного спроса.

Фактически монетарное решение НБУ в марте может определить не только краткосрочную динамику рынка, но и основные курсовые тренды на весь 2026 год. Поэтому на курс доллара весной в значительной степени будет влиять решение НБУ.

Сколько будет стоить доллар весной: прогноз на март

По базовому сценарию, в начале весны, а именно в марте, валютный рынок будет оставаться напряженным, но контролируемым.

По оценкам эксперта, курс доллара США будет колебаться в пределах 42,8–43,8 грн.

Риск краткосрочных колебаний сохраняется, однако предпосылок для резкого и неконтролируемого ослабления гривны пока нет.

