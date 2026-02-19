Из-за войны многие украинцы оказались в трудных обстоятельствах и нуждаются в поддержке. Особенно это касается тех, кто был вынужден покинуть свои дома или переехал в более безопасные регионы.

Международные гуманитарные организации продолжают уделять внимание помощи этой категории населения.

В марте 2026 года ряд программ предусматривает финансовую поддержку для украинцев. Далее рассказываем, кто и как сможет получить денежную помощь для украинцев в марте 2026 года.

Помощь от международных организаций с 1 марта: кто может получить

С начала марта денежную помощь украинцам смогут получить внутренне перемещенные лица, многодетные семьи, пенсионеры, люди с инвалидностью и жители прифронтовых или недавно деоккупированных территорий. Также на финансовую помощь могут рассчитывать те, кто потерял жилье из-за боевых действий.

Особое внимание уделяется малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам и пожилым людям, оставшимся одни, а также семьям с детьми с инвалидностью.

Выплаты, как правило, продолжаются три месяца, иногда с возможностью продления до полугода. Средства зачисляются на банковские счета или выдаются через отделения Укрпочты. Регистрация происходит через официальные сайты организаций и проверенные страницы в соцсетях.

Важно помнить: ни одна организация не запрашивает данные банковских карт или пароли. Передача такой информации посторонним лицам может привести к мошенничеству.

Большинство программ реализуются в сотрудничестве с местными властями, которые формируют списки тех, кто действительно нуждается в помощи.

Денежная помощь с 1 марта от Эстонского совета по делам беженцев

Программа поддержки Эстонского совета по делам беженцев рассчитана на ограниченное количество домохозяйств в определенных областях. Цель – помочь людям, пострадавшим от войны, восстановить собственное дело или найти новые источники дохода.

В транзитном центре в Запорожье продолжает работу программа поддержки людей, которые были вынуждены эвакуироваться из прифронтовых общин Запорожской области из-за активных боевых действий.

Центр функционирует с ноября 2025 года и обеспечивает критически важную помощь: оформление статуса ВПЛ, восстановление документов, социальные и юридические консультации, медицинскую и психологическую поддержку, питание и временное проживание.

При финансовой поддержке Европейского Союза через EU Civil Protection & Humanitarian Aid в партнерстве с Acted Ukraine в рамках этой программы каждый человек может получить денежную помощь в размере 10 800 грн на три месяца.

Предоставленные средства позволяют приобрести самое необходимое: лекарства, продукты, средства гигиены, одежду или оплатить временное жилье. Программа в центре направлена на поддержку людей в самый сложный период после эвакуации, когда финансовая опора особенно важна для постепенного восстановления базовой стабильности.

Денежная помощь украинцам с 1 марта 2026 от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

Норвежский совет по делам беженцев в Украине продолжает прием заявок на получение денежной помощи. Подать заявку можно до 26 февраля 2026 года.

В то же время подать заявку могут не все желающие. Программа охватывает только отдельные категории домохозяйств.

Речь идет о:

тех, кто проживает на территориях, где продолжаются боевые действия,

был вынужден покинуть свое жилье из-за войны,

вернулся на освобожденные территории.

Все заявки, поданные в установленный срок, будут рассматриваться на равных условиях. Очередность подачи не влияет на решение, поэтому нет необходимости подавать заявку в первый день. При отборе будет учитываться местонахождение домохозяйства, его состав, статус перемещения, а также влияние военных действий.

В одной заявке может быть указано не более пяти человек. Если домохозяйство больше по количеству, разрешается подать две отдельные заявки с разными совершеннолетними представителями.

Повторение одних и тех же лиц в нескольких анкетах будет считаться дублированием, и такие заявки будут удалены. Если подано несколько заявок с одинаковым составом домохозяйства, к рассмотрению принимается только последняя.

Домохозяйством считается группа людей, которые проживают вместе и ведут общий бюджет. Это могут быть как члены одной семьи, так и люди из разных семей, проживающие вместе.

Домохозяйства, которые получали денежную помощь от Норвежского совета по делам беженцев или других гуманитарных организаций в течение последних шести месяцев, могут не быть отобраны для участия в программе.

Дальнейшее рассмотрение заявок будет проходить в несколько этапов. С 27 февраля заявители смогут проверить статус поданной анкеты. До 11 марта будет продолжаться отбор заявок и обновление статусов. До 27 марта предусмотрено уточнение данных и перечисление денежной помощи домохозяйствам, которые будут отобраны.

Заявку подает совершеннолетний представитель домохозяйства.

Документы, необходимые для подачи заявки:

паспорт или ID-карта;

справка внутренне перемещенного лица (при наличии);

свидетельства о рождении детей;

идентификационный код для каждого члена домохозяйства в возрасте от 18 лет;

банковский счет в формате IBAN.

Документы должны быть предоставлены в виде четких, цветных изображений, на которых хорошо видна вся информация.

Помощь от Красного Креста в марте 2026 года

Красный Крест оказывает финансовую помощь в прифронтовых регионах – по 10 800 грн на члена семьи на три месяца.

В Сумской области продолжается прием заявок на получение гуманитарной помощи для семей с детьми. Регистрацию проводит Общество Красного Креста Украины через свою областную организацию. Подать заявку можно до 28 февраля 2026 года включительно, и программа действует исключительно на территории Сумщины.

Помощь предусмотрена для семей, в которых воспитываются дети в возрасте до 4 лет включительно. Участие в регистрации могут принимать семьи, относящиеся к определенным категориям уязвимости, в частности внутренне перемещенные лица, получившие этот статус с 2022 года, а также семьи, в которых есть лица с инвалидностью.

Обращаем внимание, что каждый ребенок в возрасте до четырех лет должен быть зарегистрирован отдельно. Это означает, что форма заполняется индивидуально на каждого ребенка.

Также предоставляется финансовая поддержка в формате микрогрантов от Украинского Красного Креста при поддержке Французского Красного Креста. Речь идет о грантовой программе для домохозяйств в Богодуховской общине Харьковской области, которая направлена на создание, восстановление или развитие микробизнеса в продовольственном секторе.

Регистрация на участие в программе продолжается, а отбор участников осуществляется на конкурсной основе с учетом социальной уязвимости. Максимальный размер микрогранта составляет до 145 398 гривен. Обязательными условиями участия являются прохождение обучения в Бизнес-школе, а также подготовка и представление бизнес-плана.

После предварительного отбора кандидаты получают форму для разработки бизнес-плана. Далее программа предусматривает проверку данных, учебный этап, финальный конкурсный отбор и предоставление финансирования в два этапа с последующим мониторингом использования средств.

Получить микрогрант могут домохозяйства, относящиеся к уязвимым категориям населения. Предпочтение отдается внутренне перемещенным лицам, многодетным и одиноким родителям, людям с инвалидностью, лицам в возрасте от 65 лет, ветеранам и демобилизованным военным.

Украинский Красный Крест продолжает оказывать именно такую форму помощи, сочетая финансовую поддержку с обучением и сопровождением.

На инфографике организации также показано, каким образом она поддерживала украинцев во время энергетического кризиса, в частности через гуманитарную помощь, экстренные меры реагирования и программы повышения устойчивости общин.

Помощь с марта 2026 года от ООН

ООН продолжает оказывать денежную и гуманитарную помощь украинцам, однако из-за сокращения финансирования программы поддержки в настоящее время охватывают значительно меньше людей. Если раньше помощь получали миллионы, то сейчас она направлена прежде всего на наиболее уязвимые категории населения.

Как сообщили представители Всемирной продовольственной программы ООН, ежемесячно различные виды поддержки получают более 600 тысяч украинцев. Об этом в комментарии СМИ рассказали руководитель отдела по связям с общественностью Антуан Валлас и руководитель направления снабжения Мустафа Аудин.

По их словам, помощь может предоставляться в нескольких форматах. В случае обстрелов или вынужденной эвакуации люди могут получить разовую денежную выплату в размере 10 800 гривен. Также предусмотрена ежемесячная финансовая поддержка — по 1 200 гривен для отдельных категорий получателей.

Кроме денежных выплат, ВПП ООН предоставляет продуктовые наборы весом около 13 килограммов. Такую помощь получают жители населенных пунктов, где наблюдаются перебои с работой магазинов или существенный рост цен из-за близости к зоне боевых действий.

Программы поддержки действуют в семи областях Украины:

Харьковской,

Донецкой,

Запорожской,

Днепропетровской,

Херсонской,

Николаевской,

Сумской областях.

Получателями помощи являются преимущественно пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

В то же время в ООН отмечают, что самостоятельной регистрации на получение помощи не предусмотрено. Формирование списков осуществляют партнеры организации непосредственно в общинах. Из-за ограниченных ресурсов количество получателей сокращено — сейчас помощь получают около 600 тысяч человек, тогда как ранее эта цифра достигала 1,7 миллиона.

Денежная помощь украинцам от ЮНИСЕФ в 2026 году: что известно

ЮНИСЕФ не остается в стороне от поддержки Украины и продолжает реализовывать масштабные программы помощи для регионов, пострадавших от войны. В частности, в 2026 году организация планирует направить значительное финансирование на нужды Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин после рабочей встречи с руководителем Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде.

По его словам, в этом году организация предусмотрела 11,8 миллиона долларов на поддержку Донецкой области, из которых 2,5 миллиона долларов планируется использовать на мероприятия, связанные с прохождением зимнего периода.

Руководитель области отметил, что ЮНИСЕФ системно поддерживает регион и реагирует на ключевые вызовы, с которыми сталкивается Донецкая область в условиях войны.

Он также напомнил, что в 2025 году организация направила более 14 миллионов долларов на восстановление систем водоснабжения, обеспечение работы критической инфраструктуры, предоставление денежной помощи семьям с детьми, поддержку эвакуированных жителей и развитие услуг в сфере ментального здоровья.

По его словам, благодаря этой поддержке сотни тысяч людей получили доступ к воде, тысячи семей в прифронтовых общинах — необходимую помощь, а также продолжили работу детские пространства и мобильные команды, которые оказывают индивидуальную поддержку семьям.

