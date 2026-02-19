Длительная и холодная зима, а также удары по энергетической инфраструктуре повлияли не только на бизнес, но и на курс валют.

Каким будет курс доллара в марте 2026 года, мы спросили у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Курс доллара в марте: чего ожидать

По словам эксперта, март может стать достаточно чувствительным периодом для валютного рынка, и в этом году ситуация будет “заправлена” последствиями тяжелой зимы.

Совокупность внутренних экономических проблем, энергетических рисков и внешнеполитической нестабильности формирует сложный фон, на котором курсовые колебания могут “раздражать” рынок.

— Впрочем, оснований говорить о потере контроля над валютным рынком пока нет, ведь Нацбанк остается главным и эффективным игроком на рынке, что дает основания говорить о поддержании курсового равновесия, — успокоил эксперт.

Факторы, которые будут влиять на курс доллара в марте 2026

Первым и без преувеличения системным фактором, который будет влиять на курс доллара в марте и оказывать давление на валютный рынок, остается влияние энергетического террора на экономику.

Разрушение энергетической инфраструктуры и ограничение электроснабжения напрямую снижают производственные возможности, ограничивают развитие малого и среднего бизнеса, нарушают логистические цепочки и увеличивают расходы.

Бизнес фактически вынужден работать в режиме выживания, компенсируя риски за счет роста себестоимости продукции и услуг.

Результаты специального опроса Европейской Бизнес Ассоциации Влияние отключений электроэнергии на работу бизнеса только подтверждают масштаб проблемы: более 80% компаний заявляют о негативном влиянии энергетических ограничений, более 60% говорят о росте расходов, а почти половина — о сокращении производства.

В таких условиях ожидания бизнеса в отношении цен значительно опережают официальную статистику. Хотя в начале года фиксировался рост цен в пределах нескольких процентов, в реальности компании закладывают подорожание на уровне 10-15%, готовясь к сложным месяцам.

Второй мощный блок рисков связан с внешнеэкономической ситуацией. Данные за январь 2026 года показали беспрецедентный разрыв между импортом и экспортом: импорт товаров вырос более чем на четверть и превысил $8 млрд, тогда как экспорт сократился до $3,4 млрд.

Такой дисбаланс означает усиленный структурный спрос на валюту, что автоматически повышает чувствительность рынка к любым негативным сигналам.

Отдельного внимания заслуживает экспортная зависимость Украины от рынков Европейского Союза. Почти 60% валютных поступлений формируются на основе торговли со странами ЕС.

В то же время именно здесь в последнее время накапливается больше всего проблем: дискуссии о квотах на украинскую агропродукцию, ограничение экспорта лома, регуляторное давление на металлургию и внедрение механизма углеродной корректировки импорта (CBAM). Все эти факторы не только затрудняют доступ к рынкам ЕС, но и повышают себестоимость украинского экспорта, уменьшая валютную выручку.

На фоне этих вызовов важным стабилизатором остается монетарная политика НБУ, которая также будет влиять на то, что будет с курсом доллара в марте 2026 года.

Регулятор уже пересмотрел макроэкономические прогнозы: рост ВВП в 2026 году ожидается на уровне 1,8%, а инфляция — 7,5%. В таких условиях гривна будет нуждаться в большей защите, чем это казалось в конце прошлого года. Именно поэтому в марте на очередном заседании монетарного комитета НБУ мы ожидаем сохранения учетной ставки на уровне 15%, и это будет взвешенным шагом.

Без преувеличения, более дешевые деньги могли бы поддержать развитие кредитования, однако в условиях военной экономики это одновременно несет риски ускорения инфляции и роста валютного спроса. Фактически монетарное решение НБУ в марте может определить не только краткосрочную динамику рынка, но и основные курсовые тренды на весь 2026 год.

Отдельным фактором остается геополитическая неопределенность. Несмотря на громкие заявления о возможных переговорах, война продолжается, а страна-агрессор продолжает тактику давления и разрушений.

Параллельно мир живет в режиме постоянной турбулентности: угрозы эскалации на Ближнем Востоке, агрессивной риторики США, торговых конфликтов и непредсказуемости глобальной экономической политики. Это может ситуативно смещать фокус внимания международного сообщества с Украины, влияя как на политическую, так и на финансовую поддержку.

— Внутренние общественные настроения также имеют значение. Усталость от войны, экономические трудности и энергетические проблемы иногда трансформируются в повышенный интерес к валюте как инструменту сохранения средств. Впрочем, дефицита валюты на рынке нет, а всплески спроса, скорее всего, останутся краткосрочными и ситуативными, — рассказал Сергей Мамедов.

Именно поэтому ключевую роль в марте будет играть стратегия НБУ на валютном рынке. Режим “управляемой гибкости”, валютные интервенции и контроль за ликвидностью формируют защитную “оболочку”, которая позволяет сохранять относительный контроль за курсовыми колебаниями, без хаоса, скачков и лишнего напряжения.

Что будет с евро в марте 2026 года

Что касается курса евро, то стоит напомнить, что в Украине он формируется на основе мировых торгов пары доллар/евро и пары гривна/доллар.

Соотношение доллара к евро остается “затуманенным”, ведь мировые рынки сейчас находятся в хроническом состоянии неопределенности и труднопрогнозируемости, что проявляется прежде всего в “миграции” мирового капитала в более устойчивые к глобальным перипетиям валюты, драгоценные металлы и т. п.

— Хотя доллару пока не грозит тотальное обесценивание (ведь в этой валюте хранится более 60% мирового капитала), однако соотношение с евро может быть достаточно ощутимым — 1,18-1,2. То есть в марте могут сохраниться февральские показатели котировок, — предупредил эксперт.

Для Украины такое соотношение может означать достаточно высокий курс евро — более 51 грн. Однако курсы не являются чем-то железобетонным, статичным, под влиянием определенных событий ситуация может достаточно быстро меняться. Поэтому курс евро потенциально будет более волатильным, чем доллара, объясняет Сергей Мамедов.

Прогноз курса доллара в марте 2026 года

По базовому сценарию март будет напряженным, но управляемым.

— По нашим оценкам, курс доллара США будет колебаться в пределах 42,8-43,8 грн, курс евро — 50,5-52,5 грн, — резюмировал эксперт.

Риск ситуативных курсовых “американских горок” сохраняется, однако прямой угрозы резкого ослабления гривны пока нет.

