Социальная поддержка украинцев остается приоритетом государства, особенно для тех, кто из-за войны потерял дом или оказался в затруднительном финансовом положении. В частности, действует субсидия на аренду жилья для ВПЛ и помощь на оплату коммунальных услуг.

Факты ICTV рассказывают, кто имеет право на субсидию в Украине, какие расходы покрывает государство и как оформить финансовую помощь, чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет.

Субсидия 2026: аренда жилья для ВПЛ

В Украине действует инструмент поддержки для внутренне перемещенных лиц — субсидия на аренду жилья. Программа создана для тех, кто потерял дом из-за оккупации, боевых действий или разрушений и вынужден снимать жилье в других регионах.

Сейчас смотрят

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, воспользоваться субсидией могут внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и отдельные типы семей, которые соответствуют следующим критериям:

Жители ТОТ и зон боевых действий: лица, выехавшие из опасных территорий (согласно актуальному перечню Минреинтеграции).

владельцы разрушенного имущества – граждане, чье жилье уничтожено или признано непригодным для проживания из-за войны;

семьи с низким доходом – те, кто тратит на аренду жилья более 20% совокупного дохода семьи;

детские дома семейного типа – специализированные учреждения, воспитывающие детей-сирот;

приемные семьи: граждане, которые взяли детей на воспитание и проживают в арендованном жилье.

Для получения государственной помощи на аренду жилья необходимо пройти простую процедуру регистрации. Подать документы можно как лично, так и дистанционно через электронные сервисы.

Арендатор и владелец жилья должны совместно подписать два ключевых документа:

договор аренды: можно использовать собственный вариант или типовой образец (главное — наличие всех юридических данных).

заявление на субсидию: заполняется по установленной форме.

После этого нужно подать заявление в Пенсионный фонд любым удобным способом: лично или через интернет (в таком случае документы подписываются квалифицированной электронной подписью обеих сторон).

Жилищные субсидии в Украине для оплаты коммуналки

В условиях колебания тарифов на коммунальные услуги, жилищная субсидия остается ключевым инструментом поддержки граждан. Этот вид адресной помощи позволяет уязвимым категориям населения справляться с расходами на бытовые нужды без чрезмерной нагрузки на семейный бюджет.

Главная цель программы остается неизменной — гарантировать финансовую поддержку тем, кто объективно не имеет возможности самостоятельно оплачивать жилищно-коммунальные услуги в полном объеме.

Как сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины, программа социальной защиты охватывает широкий спектр расходов — от стандартных платежей до подготовки к отопительному сезону.

Что именно компенсирует государство:

базовые услуги – свет, газ, тепло, горячая и холодная вода, водоотведение, а также вывоз мусора;

содержание жилья – расходы на управление многоквартирным домом и абонентское обслуживание по индивидуальным договорам;

учет ресурсов – установка, замена и сервис узлов коммерческого учета (счетчиков);

энергоносители для частного сектора – приобретение сжиженного газа, а также твердого или жидкого топлива для печного отопления.

Субсидия на приобретение дров или угля предоставляется один раз в год. Главное условие ее назначения – отсутствие в жилище централизованного отопления или использования газа или электричества для обогрева.

Государственная помощь является адресной, поэтому претендовать на нее может любое домохозяйство, чьи расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.