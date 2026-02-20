Работа полицейского связана с постоянным риском, высокой ответственностью и значительной нагрузкой. Именно поэтому в Украине активно обсуждают изменения в законодательство, которые должны пересмотреть подходы к денежному обеспечению полицейских и закрепить справедливые условия оплаты их труда.

Будут ли повышать зарплаты полицейским, читайте в нашем материале.

Повысят ли полицейским в Украине зарплаты в 2026 году

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности вновь взялся за доработку законопроекта, касающегося изменения статьи 94 Закона Украины О Национальной полиции. Речь идет о документе №6506-1, который должен обновить подходы к денежному обеспечению полицейских.

Сейчас смотрят

Об этом сообщил народный депутат и член Комитета Владлен Неклюдов. По его словам, уже состоялось заседание рабочей группы, которая подготовила видение финальной редакции законопроекта. В ближайшее время его должны вынести на рассмотрение Комитета.

Сам законопроект находится в Верховной Раде Украины еще с 2022 года. В марте 2025 года парламент поддержал его в первом чтении, но с условием существенной доработки.

Повышение зарплат полицейским в 2026 году: что предлагают изменить

Документ предусматривает закрепление на уровне закона четких гарантий денежного обеспечения полицейских.

Оплата труда должна:

обеспечивать нормальные материальные условия для службы;

учитывать сложность, интенсивность и опасность работы;

стимулировать специалистов к качественной службе;

способствовать привлечению и удержанию квалифицированных кадров.

Размер денежного обеспечения предлагают и в дальнейшем определять с учетом должности, специального звания, стажа службы, условий работы, уровня квалификации и наличия ученой степени или ученого звания.

Из чего состоит зарплата полицейского

Согласно проекту, денежное обеспечение включает:

должностной оклад;

доплату за специальное звание;

надбавку за выслугу лет;

доплату за доступ к государственной тайне;

доплату за научную степень или ученое звание;

премию (не более 30% должностного оклада).

При этом планируется повышение зарплат полицейским в 2026 году. Должностной оклад предлагается установить не ниже 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января соответствующего года. Исключение — курсанты профильных учебных заведений.

Отдельно прописана ежемесячная надбавка за выслугу лет, от 5% должностного оклада при стаже 1-2 года до 50% для полицейских со стажем более 25 лет.

Для полицейских, временно служащих за пределами Украины, сохраняется выплата денежного обеспечения в гривне, а также предусматривается дополнительное вознаграждение в иностранной валюте. Те, кто командирован в другие органы или учреждения, получают оплату с учетом должности по месту командировки.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.