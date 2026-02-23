Выплаты для ВПЛ с 1 марта 2026: что нужно знать украинцам
- Государство обеспечивает переселенцев многоуровневой поддержкой: от стандартных выплат на проживание до индивидуальных субсидий на аренду жилья.
- В Национальной социальной сервисной службе и Минсоцполитики разъяснили, как получить эти средства, кто имеет право на продление выплат и как символическая арендная плата в 1 грн поможет расширить сеть приютов для ВПЛ.
В Украине продолжает действовать комплексная система поддержки внутренне перемещенных лиц, включающая как прямые денежные выплаты, так и механизмы помощи с жильем. Кроме ежемесячной помощи на проживание, переселенцы могут рассчитывать на субсидию для аренды квартир, а общественные организации получили льготы для размещения ВПЛ.
Факты ICTV узнавали, как переселенцы могут получить эти деньги и кто имеет право на продолжение выплат среди ВПЛ.
Выплаты для ВПЛ на проживание
В Национальной социальной сервисной службе рассказали, что человек, который впервые стал внутренне перемещенным лицом, может получить поддержку в первые шесть месяцев:
- на ребенка – 3 тыс. грн. ежемесячно;
- на человека с инвалидностью – 3 тыс. грн ежемесячно;
- для взрослого ВПЛ – 2 тыс. ежемесячно.
Для этого необходимо оформить справку ВПЛ и подать заявление любым способом, в частности, через мобильное приложение Дія, ЦНАП или Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Какие выплаты для ВПЛ в течение первых шести месяцев
По информации Нацсоцслужбы, в течение первых шести месяцев также действует дополнительная выплата для трудоустроенных лиц:
- для ВПЛ – 2 тыс. грн;
- для людей с инвалидностью – 3 тыс. грн.
Право на продолжение выплат после шести месяцев имеют уязвимые категории населения, в частности, пенсионеры, люди с инвалидностью, дети-сироты и другие, а также семьи с ежемесячным доходом, составляющим менее 9444 грн на одного человека.
Подать заявку можно через приложение Дія, ЦНАП или Пенсионный фонд Украины.
Субсидия на аренду жилья для ВПЛ
В Украине действует механизм частичной компенсации стоимости аренды для ВПЛ и приемных семей, чье жилье было разрушено или осталось в оккупации, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.
Основными требованиями для назначения субсидии являются отсутствие собственного жилья в безопасной зоне и подписанный договор аренды, копию которого вместе с заявлением следует подать в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.
Процедура рассмотрения документов длится 10 дней и завершается уведомлением о назначении субсидии, отказом или необходимостью исправления неточностей в поданном заявлении.
Размер субсидии на аренду жилья для переселенцев не является фиксированным и рассчитывается индивидуально для каждой семьи.
На сумму помощи влияют общий доход семьи, количество ее членов и уровень цен на недвижимость в конкретном регионе. Оценить потенциальную выплату можно самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов, но окончательный объем помощи утверждает Пенсионный фонд после проверки документов.
Убежище для ВПЛ
Кабинет министров Украины разрешил общественным и благотворительным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество для расселения ВПЛ на льготных условиях, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.
Для профильных ОО ставка составит всего 0,01 от расчетной стоимости.
В то же время государственные учреждения в сферах образования, медицины и культуры смогут арендовать помещения для размещения ВПЛ без аукциона за символическую плату – 1 грн в месяц.