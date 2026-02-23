В Украине продолжает действовать комплексная система поддержки внутренне перемещенных лиц, включающая как прямые денежные выплаты, так и механизмы помощи с жильем. Кроме ежемесячной помощи на проживание, переселенцы могут рассчитывать на субсидию для аренды квартир, а общественные организации получили льготы для размещения ВПЛ.

Факты ICTV узнавали, как переселенцы могут получить эти деньги и кто имеет право на продолжение выплат среди ВПЛ.

Выплаты для ВПЛ на проживание

В Национальной социальной сервисной службе рассказали, что человек, который впервые стал внутренне перемещенным лицом, может получить поддержку в первые шесть месяцев:

на ребенка – 3 тыс. грн. ежемесячно;

на человека с инвалидностью – 3 тыс. грн ежемесячно;

для взрослого ВПЛ – 2 тыс. ежемесячно.

Для этого необходимо оформить справку ВПЛ и подать заявление любым способом, в частности, через мобильное приложение Дія, ЦНАП или Сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

Какие выплаты для ВПЛ в течение первых шести месяцев

По информации Нацсоцслужбы, в течение первых шести месяцев также действует дополнительная выплата для трудоустроенных лиц:

для ВПЛ – 2 тыс. грн;

для людей с инвалидностью – 3 тыс. грн.

Право на продолжение выплат после шести месяцев имеют уязвимые категории населения, в частности, пенсионеры, люди с инвалидностью, дети-сироты и другие, а также семьи с ежемесячным доходом, составляющим менее 9444 грн на одного человека.

Подать заявку можно через приложение Дія, ЦНАП или Пенсионный фонд Украины.

Субсидия на аренду жилья для ВПЛ

В Украине действует механизм частичной компенсации стоимости аренды для ВПЛ и приемных семей, чье жилье было разрушено или осталось в оккупации, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Основными требованиями для назначения субсидии являются отсутствие собственного жилья в безопасной зоне и подписанный договор аренды, копию которого вместе с заявлением следует подать в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Процедура рассмотрения документов длится 10 дней и завершается уведомлением о назначении субсидии, отказом или необходимостью исправления неточностей в поданном заявлении.

Размер субсидии на аренду жилья для переселенцев не является фиксированным и рассчитывается индивидуально для каждой семьи.

На сумму помощи влияют общий доход семьи, количество ее членов и уровень цен на недвижимость в конкретном регионе. Оценить потенциальную выплату можно самостоятельно с помощью специальных онлайн-калькуляторов, но окончательный объем помощи утверждает Пенсионный фонд после проверки документов.

Убежище для ВПЛ

Кабинет министров Украины разрешил общественным и благотворительным организациям арендовать государственное и коммунальное имущество для расселения ВПЛ на льготных условиях, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства.

Для профильных ОО ставка составит всего 0,01 от расчетной стоимости.

В то же время государственные учреждения в сферах образования, медицины и культуры смогут арендовать помещения для размещения ВПЛ без аукциона за символическую плату – 1 грн в месяц.

