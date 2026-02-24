В марте 2026 украинцы продолжают платить за электроэнергию по фиксированному тарифу.

Тариф на свет в марте 2026 года

В марте платежки на электроэнергию для украинцев останутся без изменений.

Так, для бытовых потребителей в период отопительного сезона действует единая цена — 4,32 грн за кВтч, а сумма в платежках зависит от фактического объема потребления.

До 30 апреля 2026 года для домохозяйств с электроотоплением сохраняются льготные условия — при использовании до 2000 кВтч в месяц тариф составляет 2,64 грн за кВтч. При этом объемы свыше лимита оплачиваются по стандартной ставке 4,32 грн.

Отдельные категории граждан имеют право на скидки – от 25% до полного освобождения от оплаты. Это касается лиц с инвалидностью, участников боевых действий, пенсионеров в сельской местности и других социально уязвимых украинцев.

Кроме того, снизить затраты можно благодаря двухзонному счетчику: с ним в ночное время с 23:00 до 07:00 электроэнергия стоит 2,16 грн за кВт·ч.

Как перейти на двухзонный тариф

Для того чтобы установить двухзонный счетчик, нужно подать заявление оператору системы распределения по месту жительства. К нему прикрепляются документы, удостоверяющие личность, идентификационный код, подтверждение права на жилье и действующий договор на распределение электроэнергии.

Сам счетчик можно купить самостоятельно или непосредственно у оператора. Главное, чтобы прибор был сертифицирован и отвечал техническим требованиям.

Напомним, что ранее премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство не рассматривает повышение тарифов на свет, поскольку это было бы неуместным в условиях регулярных отключений электроэнергии.

