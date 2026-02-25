Размер будущей пенсии в Украине определяется не только возрастом выхода на пенсию и количеством лет страхового стажа.

Кто может получать пенсию в размере 10 тысяч гривен и при каких условиях, читайте в нашем материале.

Пенсия 10 000 гривен: кто получает

Весомое значение на размер пенсии имеет уровень официальной заработной платы, а точнее, соотношение дохода работника к средней зарплате по стране, которую использует Пенсионный фонд для расчетов.

Речь идет о коэффициенте заработка, который определяется путем деления официальной зарплаты работника на среднюю заработную плату в Украине за соответствующий период. Если доход соответствовал среднему уровню, коэффициент равен 1.

В случае, когда зарплата была в два раза выше средней, коэффициент составит 2. Чем больше этот показатель, тем выше будет база для начисления пенсии.

Отдельно учитывается коэффициент страхового стажа. За каждый полный год стажа начисляется 1%. Например, 25 лет страхового стажа соответствуют коэффициенту 0,25, а 35 лет — 0,35. Именно этот показатель умножается на расчетную заработную плату для определения окончательного размера пенсионной выплаты.

Таким образом, пенсия рассчитывается по формуле:

Пенсия = расчетная заработная плата × коэффициент страхового стажа.

При наличии достаточного страхового стажа и официальной заработной платы на уровне 35-40 тысяч гривен размер пенсии может составлять около 10 тысяч гривен.

Если стаж меньше, для достижения такой выплаты необходим более высокий уровень дохода. В то же время при наличии примерно 35 лет страхового стажа допустимый уровень зарплаты может быть несколько ниже, ориентировочно 33–35 тысяч гривен.

Итак, ключевыми факторами формирования пенсии являются официальный заработок и продолжительность страхового стажа. Чем выше была зарплата по сравнению со средней по стране и чем дольше уплачивались страховые взносы, тем больше будет пенсионная выплата.

Что касается права на выход на пенсию, в Украине предусмотрены возрастные ограничения 60, 63 или 65 лет, в зависимости от имеющегося страхового стажа.

С 2026 года для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа, в 63 года — не менее 23 лет, а в 65 лет — от 15 лет.

Таким образом, получение пенсии на уровне около 10 тысяч гривен возможно только при условии сочетания достаточного страхового стажа и официальной заработной платы, которая существенно превышает средний показатель по стране.

В целом пенсии 10 000 гривен и выше получают:

Топ-менеджеры крупных компаний

Инженеры и специалисты с высокой квалификацией (геологи, проектировщики, архитекторы)

Врачи узких специальностей с большим стажем

Специалисты по финансам и банковским услугам

Юристы с практикой в корпоративном секторе

Эти категории имеют высокий коэффициент заработка, поскольку их официальная зарплата значительно выше средней по стране.

Также работники с вредными или экстремальными условиями труда. Эти работники могут выходить на пенсию раньше и получать дополнительные коэффициенты:

Шахтеры

Горняки

Слесари, работающие на подземных или вредных участках

Работники металлургических предприятий (печники, сталевары)

Работники тяжелой промышленности с доплатами за вредные условия

Пенсия 10 тысяч гривен: кто имеет право

В Украине существует отдельная категория лиц, которые получают пенсионные выплаты существенно выше средних, значительно больше 10 000 гривен.

Но для них применяются специальные правила начисления, которые не связаны с общей формулой пенсии. То есть не учитывают стандартное соотношение страхового стажа и зарплаты к средней по стране.

Для судей предусмотрено не обычное пенсионное обеспечение, а пожизненное денежное содержание. Оно назначается в соответствии с Законом Украины О судоустройстве и статусе судей, а не по Закону Украины Об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

Размер такой выплаты определяется как процент от заработной платы судьи. Средства выплачиваются непосредственно из государственного бюджета, а не через общую солидарную пенсионную систему.

Хотя специальные пенсии для народных депутатов были отменены в 2017 году, на практике часть бывших парламентариев получает выплаты на особых условиях, преимущественно на основании решений судов. Такие пенсии назначаются вне рамок общей пенсионной формулы и по размеру значительно превышают среднюю пенсию в Украине.

Для отдельных категорий государственных служащих предусмотрены специальные пенсии или дополнительные надбавки, которые устанавливаются отдельными законами, в частности законодательством о государственной службе. В таких случаях пенсионная выплата формируется по другим правилам.

