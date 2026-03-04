Цены на топливо в Украине снова пошли вверх на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Мировые рынки нервно реагируют на риски перебоев с поставками нефти, а украинские АЗС уже переписывают ценники.

По состоянию на 4 марта водителям стоит внимательно мониторить предложения, ведь даже в пределах одной сети цены на бензин могут различаться, а между регионами разрыв иногда ощутимый.

По данным столичных заправок, в Киеве цены выше, чем в части областей, поэтому в регионах топливо можно найти дешевле.

Сколько стоит бензин в Украине и отличаются ли цены на заправках, читайте в нашем материале.

Сколько стоит бензин 4 марта: сравнение цен

Цены на топливо сегодня существенно отличаются в разных сетях. Самую низкую цену на бензин А-95 среди крупных операторов сейчас предлагает Укрнафта — 67,99 грн за литр. Для сравнения, на WOG бензин 95 Евро стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR — 70,99 грн за литр.

В сегменте премиального топлива разница еще более заметна. Бензин 100 на WOG обойдется в 78,99 грн, тогда как на ОККО и SOCAR — по 80,99 грн за литр.

Дизельное топливо также дешевле на Укрнафте — 67,99 грн за литр обычного ДТ. На WOG дизель Евро-5 стоит 68,99 грн, а на ОККО и SOCAR — 70,99 грн. Премиальные виды дизеля традиционно имеют более высокий ценник.

Что касается автогаза, ситуация более ровная: самая низкая цена — 40,98 грн на WOG и SOCAR, 40,99 грн — на Укрнафте, а на ОККО — 41,99 грн за литр.

В то же время цены на бензин сегодня могут меняться в зависимости от конкретной АЗС, акций и программ лояльности. Более того, разница в том, сколько стоит бензин сегодня в Киеве и других регионах, иногда достигает нескольких гривен на литр.

Что с ценами на бензин и почему топливо дорожает

Директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн рассказал Фактам ICTV, что подорожание связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке — одном из ключевых центров добычи нефти. Европейские переработчики зависят от этого региона, поэтому любые военные риски сразу закладываются в котировки.

По словам Куюна, если военная операция США и Израиля в Иране завершится и рынок стабилизируется, цена на нефть может снизиться даже ниже 60 долларов за баррель, что откроет путь к удешевлению топлива.

Аналитик консалтинговой компании Нафторынок Александр Сиренко также подтвердил, что влияние событий в Иране на украинский рынок будет ощутимым. Он отметил, что оптовые цены на бензин и дизель уже пошли вверх, а часть крупных сетей еще в выходные добавила к стоимости примерно по 1 гривне.

В то же время Сиренко считает, что резкого скачка на 10% не будет. Ценообразование в Украине зависит не только от мировых котировок, но и от налогов, которые пересматриваются раз в год. Поэтому корректировка будет происходить постепенно.

Эксперт также напомнил, что подобные военные обострения уже случались ранее, и рынок обычно стабилизируется после завершения активной фазы конфликта.

Экономист и председатель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин обращает внимание на другой аспект — синхронность повышения цен. По его словам, между ростом стоимости нефти и подорожанием нефтепродуктов обычно проходит не менее 20 дней.

Он напоминает, что даже после повышения акциза в январе цены на заправках еще некоторое время оставались неизменными, а рост происходил постепенно. Зато на этот раз баррель Brent 2 марта поднялся до 80 долларов, а уже на следующий день АЗС синхронно добавили 2–3 гривны за литр.

Пендзин считает такую быструю реакцию нетипичной и отмечает, что ситуация требует внимания Антимонопольного комитета.

Украинский рынок топлива сейчас находится под влиянием сразу нескольких факторов:

глобальной геополитики,

ожиданий трейдеров,

внутренних особенностей ценообразования.

Водителям стоит следить за динамикой цен и сравнивать предложения, ведь даже несколько гривен разницы на литре могут существенно повлиять на расходы.

