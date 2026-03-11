Социальные выплаты остаются важной составляющей поддержки граждан, особенно тех, кто нуждается в государственной помощи. Такие выплаты помогают гражданам сохранять жизненный уровень, получать необходимую медицинскую помощь и социальную поддержку.

Почему задерживают социальные выплаты в Украине в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему задерживают социальные выплаты 2026

В Украине есть резерв средств, который позволяет своевременно осуществлять все социальные выплаты, предусмотренные в действующем бюджете. Но дело в том, что социальные расходы могут осуществляться за счет международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам. Это связано с военными действиями в стране.

Сейчас существует очередность расходов. Например, если на момент социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, то сначала оплачивается он, а уже потом все остальные. То есть есть определенная приоритетность.

Было ли финансирование социальных выплат

Все социальные расходы в 2026 году заложены в госбюджет Украины. Но в первую очередь казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором уровне, стоят социальные.

В ПФУ отчитались, что по состоянию на 10 марта профинансированы:

По состоянию на март на пенсионные выплаты направили 30 млрд грн, из которых 5 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 25 млрд грн — через уполномоченные банки.

На жилищные субсидии и льготы выделили 4,6 млрд грн, а на страховые выплаты — 2 млрд грн, в том числе 0,8 млрд грн пошло на оплату больничных.

Еще 2,2 млрд грн направлено на государственные пособия и другие социальные выплаты. Специалисты Пенсионного фонда в течение марта предоставили 588,4 тысячи услуг гражданам, обратившимся в учреждение.

Если задержка социальных выплат длительная (до нескольких месяцев), человеку необходимо обратиться на горячую линию по номеру 1545, и специалисты разберутся в ситуации в индивидуальном порядке. Возможно, произошла ошибка или сбой в начислениях.

Также стоит обращаться в ПФУ по номерам 0 800 503 753 (звонки бесплатные), (044) 281-08-70, (044) 281-08-71.

