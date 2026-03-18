В Украине готовят новую программу финансовой поддержки для пенсионеров и социально незащищенных слоев населения. Власти планируют предоставить дополнительные выплаты тем, кто получает пенсию или социальную помощь, чтобы облегчить их материальное положение в сложный период.

По сообщению президента Владимира Зеленского, выплаты предусмотрены как минимум для 13 миллионов украинцев и составят 1 500 гривен на человека. Средства будут начислены автоматически, без необходимости подавать заявки или дополнительные документы, что упрощает процесс получения помощи.

Однако поддержка незащищенных категорий населения не ограничивается только государственными инициативами. Значительную роль в оказании помощи играют также международные гуманитарные организации, которые предоставляют денежную помощь, товары первой необходимости и специальные программы поддержки для уязвимых групп населения.

Сейчас смотрят

В апреле 2026 года действуют несколько программ финансовой помощи украинцам. Далее подробно рассказываем, кто может получить денежную помощь для украинцев в апреле 2026 года и на каких условиях.

Помощь от международных организаций с 1 апреля: кто может получить

С апреля украинцы смогут получить денежную помощь, в частности внутренне перемещенные лица, пенсионеры, люди с инвалидностью, многодетные семьи и жители прифронтовых или недавно деоккупированных территорий. Поддержка также предоставляется тем, кто в результате боевых действий лишился жилья.

Особое внимание в программах уделяется малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, одиноким пожилым людям и семьям с детьми с инвалидностью.

Выплаты обычно рассчитаны на три месяца, иногда с возможностью продления до полугода. Средства поступают на банковские счета или выдаются через отделения Укрпочты. Регистрация проводится через официальные сайты организаций и проверенные страницы в соцсетях.

Важно соблюдать меры безопасности: ни одна организация не запрашивает данные банковских карт или пароли. Передача такой информации посторонним лицам может привести к мошенничеству.

Большинство программ реализуется в партнерстве с местными властями, которые формируют списки людей, действительно нуждающихся в поддержке.

Денежная помощь с 1 апреля от Эстонского совета по делам беженцев

Программа Эстонского совета по делам беженцев охватывает определенное количество домохозяйств в конкретных областях и направлена на помощь людям, пострадавшим от войны, в восстановлении бизнеса или поиске новых источников дохода.

Эстонский совет по делам беженцев сообщил о предоставлении еще одной помощи для украинцев, направленной на восстановление источников дохода и укрепление финансовой устойчивости после потерь, вызванных войной.

Программа экстренной поддержки средств к существованию позволяет получить финансовую помощь для начала или возобновления самозанятости, что дает возможность обеспечивать себя продуктами питания и развивать собственное дело.

Представители программы провели информационные встречи в Котелевской и Оржицкой общинах Полтавской области. Там жители узнали об условиях участия, возможностях программы и получили ответы на вопросы по подаче заявок.

Максимальный размер поддержки достигает 42 000 грн и зависит от выбранного вида деятельности.

Подать заявку могут:

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

местные жители, пострадавшие от войны, потерявшие стабильный источник дохода и находящиеся в социально

экономически уязвимом положении (при наличии подтверждающих документов).

Программа охватывает следующие направления:

тепличное хозяйство;

животноводство и птицеводство;

производство молочной продукции;

огородничество и садоводство;

пчеловодство;

производство пищевой продукции (хлебобулочные и кондитерские изделия, полуфабрикаты и т. п.);

предоставление услуг (шитье, рукоделие, строительные и бытовые услуги, услуги по уходу за красотой и другие).

Прием заявок для жителей Полтавской области продолжается до 23 марта 2026 года включительно.

Подать заявку онлайн можно по ссылке: https://lh.pagulasabi.ee/uk/els-ukraine

Также возможно подать документы в бумажном виде через специальные ящики:

Оржицкая община — с. Оржица, ул. Центральная, д. 24 (ЦНАП, 1-й этаж)

Котелевская община — с. Котельва, ул. Полтавский Шлях, д. 224 (ЦНАП, 1-й этаж)

Программа реализуется при финансовой поддержке Правительства США в партнерстве с Acted Ukraine.

Денежная помощь украинцам с 1 апреля 2026 года от Норвежского совета по делам беженцев (NRC)

В настоящее время подать новую заявку на получение помощи невозможно, но поддержка продолжается для тех, кто оформил ее в феврале 2026 года.

Если вы подали заявку, проверить ее статус можно по ссылке: https://needaid-ua.nrc.no/uk .

Для этого выберите Подача заявки, Проверить статус, Пройти самопроверку и введите идентификационный номер (ИНН) и номер телефона главы домохозяйства, указанные при регистрации.

Обратите внимание, что NRC больше не отправляет коды для проверки через SMS или WhatsApp.

Важно соблюдать меры безопасности: помощь всегда бесплатна, NRC никогда не запрашивает банковские данные, PIN-коды или CVV. Пользуйтесь только официальными источниками NRC. Все персональные данные защищены и не передаются третьим лицам.

С вопросами можно обращаться:

Электронная почта: ua.info@nrc.no

Горячая линия: 0 800 302 007 (ежедневно 08:00–18:00)

Помощь от Красного Креста в апреле 2026 года

В настоящее время от Красного Креста можно получить многофункциональную денежную помощь быстрого реагирования в случае чрезвычайных ситуаций в прифронтовых регионах. Красный Крест оказывает финансовую поддержку в прифронтовых регионах — по 10 800 грн на члена семьи на три месяца.

Программа действует в настоящее время и охватывает Харьковскую, Херсонскую, Донецкую и Запорожскую области; она реализуется совместно с местными властями и рабочей группой по вопросам денежной помощи в Украине.

Каждый член пострадавшего домохозяйства получает по 10 800 грн на покрытие базовых потребностей в течение трёх месяцев с момента возникновения чрезвычайной ситуации.

Программа реализуется при поддержке Британского, Норвежского, Датского и Швейцарского Красных Крестов.

Помощь с апреля 2026 года от ООН

ООН продолжает оказывать денежную и гуманитарную помощь, но из-за ограниченного финансирования сейчас программы охватывают меньшее количество людей. Если раньше поддержку получали миллионы, сейчас она направлена на наиболее уязвимые категории.

Финансовая поддержка может быть единовременной (10 800 грн) или ежемесячной (1 200 грн для определенных категорий). Также предоставляются продуктовые наборы весом около 13 кг для жителей территорий с перебоями в магазинах или ростом цен из-за боевых действий.

Программы действуют в семи областях: Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Сумской. Основные получатели — пенсионеры, люди с инвалидностью и многодетные семьи.

Регистрация для самостоятельной подачи заявок не проводится — списки формируют партнеры организации в общинах.

Денежная помощь украинцам от ЮНИСЕФ в 2026 году: что известно

При поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Министерство социальной политики предоставит единовременную денежную помощь детям с инвалидностью подгруппы А.

Документ о предоставлении помощи подписали министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин и новый руководитель представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей Демулен.

Помощь в размере 6 500 гривен будет направлена детям с инвалидностью подгруппы А в девяти областях:

Черниговской,

Днепропетровской,

Донецкой,

Харьковской,

Херсонской,

Николаевской,

Одесской,

Сумской,

Запорожской.

Средства можно использовать на любые нужды семьи, в частности для подготовки к зимнему периоду, без ограничений в отношении конкретных товаров или услуг.

Ожидается, что в рамках программы помощь получат около 9 тысяч детей. Финансирование будет осуществляться через счет для оказания гуманитарной и другой поддержки гражданскому населению в условиях военного положения, открытый Министерством социальной политики в Национальном банке Украины.

С начала февраля 2022 года ЮНИСЕФ мобилизовал для поддержки украинцев около 2 миллиардов долларов. Кроме того, 2 февраля этого года Детский фонд ООН в рамках зимней помощи передал Украине 42 генератора различной мощности для обеспечения прифронтовых регионов электроэнергией.

Денежная помощь украинцам от Каритас

Каритас продолжает прием заявок на грантовую поддержку для украинских микро-, малых и средних предприятий, стремящихся развивать собственное дело и повышать эффективность бизнеса.

Программа REMARKET объявила второй этап грантов для предприятий, работающих в сферах пчеловодства, швейного производства, хлебопечения и смежных отраслях.

Подать заявку могут владельцы бизнеса, работающие не менее шести месяцев, в следующих регионах:

Днепропетровская область (Каритас Донецк, г. Днепр)

Одесская область (Caritas Odesa UGCC)

Львовская область (Каритас Львов УГКЦ)

Хмельницкая область (Каритас Хмельницкий УГКЦ)

Ивано-Франковская область (Каритас Коломыя)

Программа предлагает два типа грантов:

Микрогранты до 237 000 грн (до налогообложения) для предприятий, которые уже работают на рынке и хотят улучшить продукт или повысить производительность. Эта помощь направлена на конкретные шаги по развитию бизнеса, а не на покрытие текущих расходов.

Малые гранты до 950 000 грн (до налогообложения) для компаний, которые планируют масштабировать деятельность, выходить на новые рынки и создавать рабочие места. Грант предполагает инвестиционный подход и ответственность за результаты.

Владельцам бизнеса рекомендуется внимательно ознакомиться с условиями и выбрать грант в соответствии с целями и планами развития. При необходимости можно получить консультацию от организаторов и пройти обучающие сессии.

Заявки принимаются до 20 марта 2026 года.

Подробности читайте здесь.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.