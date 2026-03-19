Апрель для валютного рынка может оказаться не просто очередным месяцем текущих колебаний курса, а периодом, который задаст тон как минимум на весь второй квартал, а возможно — и на значительную часть года.

Каким будет курс доллара в апреле 2026 года, Факты ICTV спросили у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Какие факторы будут влиять на курс доллара в апреле

Сергей Мамедов предупредил, что сейчас рынок входит в фазу, когда на него одновременно давят несколько разнонаправленных обстоятельств: от сугубо внутренних экономических процессов до военных и международных факторов.

И именно от того, как они сойдутся между собой, будет зависеть не только амплитуда ежедневных колебаний, но и общая степень курсовой устойчивости, а также курс доллара в апреле 2026 года.

Впрочем, если говорить о главном стабилизирующем факторе, то им, безусловно, остается Национальный банк. Именно его стратегия будет определять, насколько рынок сможет пройти апрель без нервных перекосов и без чрезмерного расширения курсового коридора.

В условиях, когда спрос на валюту превышает предложение, регулятор фактически берет на себя функцию выравнивания дисбалансов через механизм валютных интервенций. И в этом смысле апрель вряд ли станет исключением.

— По нашим оценкам, если не возникнет форс-мажорных обстоятельств, в течение месяца объем валютных интервенций может составить около $3 млрд. Для нынешней ситуации это приемлемый объем, который позволяет не только реагировать на текущие рыночные диспропорции, но и поддерживать общее равновесие без перехода к кризисным решениям, — подчеркнул Мамедов.

В то же время следует понимать, что эффективность Нацбанка в этой части напрямую связана с объемом международных резервов.

Именно резервы сегодня являются тем ресурсом, который позволяет регулятору действовать не ситуативно, а системно. По состоянию на конец марта международные резервы составляют более $50 млрд, и этот уровень можно считать достаточным для того, чтобы НБУ при необходимости мог чувствовать себя уверенно и не допустить развития негативных лавинообразных сценариев.

То есть рынок в апреле вряд ли останется один на один с внешними или внутренними вызовами — у него будет институциональная опора.

Однако только лишь ресурсами Нацбанка общая ситуация не исчерпывается. Не менее важным фактором будет состояние экономики после сложной и изнурительной зимы. Война, обстрелы, разрушения, энергетические риски, общее психологическое давление — все это уже сказалось на внутренних макроэкономических показателях.

В частности, в феврале на фоне вражеской агрессии и нанесенного ущерба инфляция ускорилась до 1% (7,6% в годовом исчислении). По итогам марта ожидается, что она составит от 0,8% до 1,2%, и это также не случайное явление, рассказал эксперт.

Одним из ключевых факторов является внешняя конъюнктура, а именно война на Ближнем Востоке, которая повлияла на стоимость топлива. В современной экономике топливо — это фактор, который прямо или косвенно влияет почти на все сектора: от логистики и агропроизводства до торговли, транспорта, услуг и себестоимости базовых товаров.

Соответственно, рост цен на топливо неизбежно подталкивает вверх и цены на продовольствие, и стоимость услуг. А когда инфляционное давление становится более ощутимым, это так или иначе передается и на валютный рынок.

В такие периоды часть граждан традиционно рассматривает валюту как один из наиболее доступных способов сохранить покупательную способность собственных средств. Это нормальная поведенческая реакция в условиях неопределенности.

Но не менее важно и то, что НБУ сегодня не просто вмешивается в валютный рынок, но и стимулирует развитие депозитных инструментов в национальной валюте. Именно поэтому влияние инфляции на курсовые настроения будет ощутимым, однако вряд ли критическим.

Отдельного внимания требует военный фактор. Ведь на то, что будет с курсом доллара в апреле 2026 года, будут влиять события на фронте. Война остается главной угрозой безопасности и фундаментальным экономическим фактором.

Сегодня довольно трудно предсказать, какими будут масштабы будущих вражеских атак и какие именно последствия они будут иметь для производства, логистики, потребительских настроений или бюджетной нагрузки.

Но в одном нет сомнений: война истощает экономику, отнимает ресурсы и создает постоянный фон напряженности. Да, время от времени появляются предположения о возможном приостановлении войны или прекращении боевых действий.

Однако по состоянию на конец марта такой сценарий выглядит скорее гипотетическим, чем реальным. А значит, рынок и в дальнейшем будет закладывать в свои ожидания фактор длительной военной неопределенности.

Еще один ключевой элемент апреля — это международная финансовая помощь. Причем речь идет не только о самом объеме поддержки, но и о ее ритмичности, прогнозируемости и политической определенности.

— На данный момент кредит на €90 млрд остается заблокированным. В то же время, по данным ЕС, Украине хватит внешнего финансирования до конца апреля. Это означает, что любая существенная новость из Евросоюза, касающаяся дальнейших решений по поддержке Украины, может напрямую влиять на настроение рынка, — добавил банкир.

В подобных условиях суточная амплитуда колебаний может быть довольно разнообразной, а реакции участников рынка — нервными. По сути, чем больше неопределенности в финансовых сигналах извне, тем выше будет чувствительность рынка внутри страны.

Курс доллара в апреле: чего ожидать

Эксперт считает, что даже при таком сценарии пока почти нет оснований говорить о риске реального дефицита валюты. Да, волатильность может быть существенной. Да, доллар на межбанке способен демонстрировать довольно ощутимую амплитуду движения.

— По нашим оценкам, дневная разница между ростом и снижением может достигать 0,5–0,7 грн. Но принципиально другое: речь идет не о потере контроля над рынком, а о периоде повышенной чувствительности. А это все-таки разные вещи. Именно поэтому нет веских оснований полагать, что курсы в апреле “уйдут в отрыв”, — успокоил эксперт.

Нацбанк и в дальнейшем останется той институцией, которая не позволит курсовой динамике выйти за пределы приемлемого сценария.

Не менее важным будет и общий международный контекст. Прежде всего речь идет о ситуации на Ближнем Востоке и о ее влиянии на цены на нефть и газ. Однако не стоит исключать и более широкого эффекта “цепной реакции”, если напряженность усилится и в других точках мира.

В таком случае глобальная турбулентность затянется, а это, в свою очередь, будет влиять и на соотношение пары доллар/евро, и на стоимость золота, и на поведение инвесторов в более широком смысле.

Вместе с тем мировой капитал традиционно заинтересован в снижении градуса конфликтности. Именно поэтому можно предположить, что уже в апреле внешний фон несколько успокоится, а на мировых рынках восстановится очень хрупкое, но все же спокойствие. Хотя говорить о полном исчезновении неопределенности, безусловно, еще рано.

Прогноз курса доллара в апреле 2026 года

По прогнозу Сергея Мамедова, в течение апреля валютный рынок будет двигаться в следующих пределах: курс доллара — 43,75–44,75 грн/1$, а курс евро — 49,5–52,5 грн/1€.

Таким образом, апрель обещает быть непростым месяцем для валютного рынка. Давление сохранится, факторов влияния будет много, а общая обстановка останется напряженной и местами изменчивой.

Однако пока нет оснований говорить о неконтролируемом сценарии. При наличии международных резервов на уровне более $50 млрд, возможных интервенций в пределах $3,5 млрд, а также учитывая роль НБУ как главного рыночного стабилизатора, есть все основания ожидать, что даже при ощутимой волатильности ситуация останется в пределах контролируемой. Другими словами, апрель будет месяцем давления, но не месяцем курсового срыва.

