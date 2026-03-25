С 1 апреля 2026 года в Украине вступают в силу несколько важных изменений в системе пенсионного обеспечения.

Они касаются подтверждения права на пенсию для граждан, находившихся на временно оккупированных территориях, автоматического перерасчета пенсий для работающих пенсионеров, индексации и дополнительных социальных выплат для уязвимых категорий.

Далее подробно объясняем, вырастут ли пенсии в Украине с 1 апреля и какие действия должны предпринять пенсионеры, чтобы получить все начисления.

Сейчас смотрят

Лица, которые во время временной оккупации территорий оставались на подконтрольной России территории или были вынуждены выехать на подконтрольную Украине территорию, имеют право на получение пенсий и страховых выплат от украинского Пенсионного фонда только при условии, что они не получали аналогичных выплат от российских органов пенсионного обеспечения.

О факте неполучения выплат от РФ необходимо уведомить территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Пенсионеры, прошедшие физическую идентификацию до 1 февраля 2026 года, но по состоянию на 1 февраля 2026 года не подали уведомление об отсутствии пенсии или страховых выплат от России, могут продолжать получать украинскую пенсию до момента подачи такого уведомления, но не дольше 1 апреля 2026 года.

Это положение закреплено постановлением Кабинета Министров Украины №126 от 3 февраля 2026 года.

Это означает, что для сохранения права на пенсию с 1 апреля важно не откладывать подачу заявления, а сделать это как можно скорее через сервисный центр Пенсионного фонда или онлайн на веб-портале.

Автоматический перерасчет пенсий с 1 апреля 2026 года работающим пенсионерам

С 1 апреля 2026 года Пенсионный фонд Украины проводит автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Он основан на обновленном страховом стаже и, в некоторых случаях, на заработной плате за последние два года.

Как объясняет Иван Хомич, управляющий адвокат собственного Адвокатского бюро Ивана Хомича, механизм перерасчета прост: учитывается дополнительный страховой стаж, который увеличивает коэффициент стажа.

При этом Пенсионный фонд располагает всеми данными о стаже и зарплате, поэтому пенсионеру обычно не нужно подавать дополнительные документы.

После индексации многие пытаются выяснить, кому повысят пенсию с 1 апреля и нужно ли для этого обращаться в Пенсионный фонд.

Перерасчет проводится в двух случаях:

Если после предыдущего перерасчета или назначения пенсии пенсионер продолжал работать и набрал не менее 24 месяцев страхового стажа.

Если с момента предыдущего перерасчета прошло два года, и за это время приобретен хотя бы часть дополнительного стажа.

При отсутствии указанных условий автоматический перерасчет не проводится, но пенсионер может подать заявление самостоятельно через сервисный центр или веб-портал, чтобы получить повышение раньше.

Как отмечает Иван Хомич, следующий автоматический перерасчет возможен не ранее чем через два года после предыдущего.

Размер повышения зависит от двух факторов: дополнительного страхового стажа и заработной платы, если ее учет увеличивает пенсию. Все перерасчеты производятся в пределах максимальной пенсии — 25 950 грн.

Пенсии с 1 апреля: что изменится для пенсионеров старше 70 лет

25 февраля 2026 года Правительство Украины приняло постановление № 236, предусматривающее индексацию пенсий и страховых выплат, повышение минимальных пенсий и дополнительные меры социальной защиты.

Основные нововведения:

Минимальные пенсии для неработающих пенсионеров в возрасте от 65 лет с полным страховым стажем повышены с 3 758 грн до 4 213 грн.

Пенсионерам в возрасте 70–80 лет с полным стажем выплата выросла с 3 613 грн до 4 050 грн.

Для лиц с инвалидностью I группы пенсия выросла с 3 323 грн до 3 725 грн.

Для пенсионеров в возрасте старше 70 лет предусмотрены ежемесячные компенсационные выплаты, если пенсия не достигает 10 340,35 грн.

Какими будут доплаты к пенсии с 1 апреля 2026 года:

до 570 грн – для тех, кому более 80 лет;

до 456 грн – для пенсионеров 75–80 лет;

до 300 грн – для лиц в возрасте 70–75 лет.

Размер пенсии с 1 апреля 2026 года после перерасчета увеличится от 100 до 2 595 грн в зависимости от индивидуальных показателей, включая надбавки и другие выплаты.

Единовременная доплата 1 500 грн для пенсионеров и уязвимых категорий

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в апреле 2026 года будет выплачена единовременная доплата в размере 1 500 грн почти 13 миллионам граждан.

В категории получателей входят: пенсионеры по возрасту, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи, получатели базовой социальной помощи, внутренне перемещенные лица, многодетные семьи и одинокие матери.

Средства будут начислены автоматически, без заявлений или дополнительных обращений, через те же механизмы, по которым граждане получают пенсии и социальные выплаты – на банковские счета или через Укрпочту.

Свириденко отметила, что эта программа является целевой поддержкой для наиболее уязвимых слоев населения, и готовится следующий пакет помощи для граждан с учетом доходов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.