Социальная поддержка украинцев по-прежнему остается одним из ключевых направлений государственной политики, особенно в условиях войны, когда многие семьи лишились жилья или оказались в сложном финансовом положении.

Одним из основных инструментов такой поддержки являются жилищные субсидии, которые помогают снизить расходы на оплату коммунальных услуг или аренду жилья.

Факты ICTV рассказывают, кто будет иметь право на субсидию в Украине с 1 апреля 2026 года, как ее оформить и что изменится в начислениях.

Жилищные субсидии 2026 для оплаты коммунальных услуг

Как поясняют в Министерстве социальной политики Украины, субсидия — это адресная помощь, которая назначается тем домохозяйствам, для которых расходы на коммунальные услуги являются чрезмерной финансовой нагрузкой.

Размер субсидии 2026 зависит от доходов, состава семьи и категории получателя и определяется индивидуально.

Государство частично компенсирует расходы на электроэнергию, газ, водоснабжение, отопление, вывоз мусора, а также расходы на содержание дома.

Более того, для жителей частного сектора предусмотрена отдельная форма поддержки — помощь на приобретение твердого топлива или сжиженного газа. Такая выплата предоставляется раз в год и актуальна для тех, кто не пользуется централизованным отоплением.

Субсидии с 1 апреля для ВПЛ

Отдельное направление — субсидия на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Она предназначена для людей, которые из-за войны вынуждены снимать жилье в других регионах.

Государство оказывает финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам и приемным семьям, которые лишились собственного жилья или были вынуждены покинуть оккупированные территории, компенсируя часть расходов на аренду жилья.

Для получения помощи необходимо соблюсти несколько основных условий:

домохозяйство не имеет собственного жилья в безопасном регионе;

заключен договор аренды жилого помещения;

заявление вместе с копией договора подают в территориальные органы Пенсионного фонда Украины.

Рассмотрение документов длится до 10 дней и завершается уведомлением о назначении помощи, отказе или необходимости исправления ошибок в поданных документах.

Сумма субсидии определяется индивидуально для каждой семьи в зависимости от ее доходов, количества членов и уровня цен на недвижимость в конкретном регионе.

Предварительно приблизительный размер помощи можно оценить с помощью онлайн-калькуляторов, однако окончательное назначение субсидии происходит только после проверки документов Пенсионным фондом.

Для оформления этой помощи необходимо заключить договор аренды и подать совместное заявление вместе с владельцем жилья в Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать как лично, так и онлайн, с помощью электронных сервисов.

Субсидия: изменения с 1 апреля 2026 года

Большинству граждан, получавших жилищную субсидию в отопительный период, выплаты на следующий сезон будут переназначены автоматически — при условии, что не произошло изменений в имущественном положении или составе домохозяйства.

Если же такие изменения имели место, о них необходимо уведомить Пенсионный фонд Украины. Законодательство предусматривает, что сделать это нужно в течение 30 дней с момента их возникновения.

В то же время есть случаи, когда для назначения субсидии на неотопительный период необходимо обязательно подать новое заявление и декларацию в Пенсионный фонд Украины.

Кому необходимо обращаться в ПФУ для получения субсидии в апреле 2026 года:

тем, кто проживает в арендованном жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

имеет в составе домохозяйства внутренне перемещенных лиц;

фактически проживает в жилье меньшее количество людей, чем официально зарегистрировано в помещении;

планирует получать субсидию на приобретение сжиженного газа или печного топлива (твердого или жидкого);

в предыдущий отопительный сезон имел назначенную субсидию, но ее размер составлял 0 гривен.

Как подать документы на субсидию с апреля 2026 года

Процедура оформления остается максимально доступной. Как поясняют в Пенсионном фонде Украины, подать заявление можно несколькими способами: лично в сервисном центре, по почте или дистанционно через электронные сервисы.

В частности, доступно оформление через онлайн-портал Пенсионного фонда или приложение Дія. В случае дистанционной подачи документы необходимо подписать электронной подписью.

Даже если обращение поступит не сразу после окончания отопительного сезона, а в мае или июне, субсидию всё равно назначат с начала неотопительного периода.

Решение о назначении субсидии принимается на основе доходов домохозяйства. Как отмечают в Пенсионном фонде, учитываются практически все источники поступлений — зарплаты, пенсии, социальные выплаты, денежные переводы из-за границы, алименты и другие доходы.

Получат ли субсидии в Украине те, кто живет за границей

Как объясняют в Пенсионном фонде, сам факт выезда за границу не лишает семью права на получение жилищной субсидии.

В частности, если один или несколько членов семьи находятся за пределами Украины более 60 дней, это не является основанием для автоматического отказа в назначении помощи. Государство учитывает обстоятельства военного времени, поэтому право на субсидию для домохозяйства в целом сохраняется.

Однако меняется подход к расчету. Лица, которые на момент назначения субсидии находятся за границей более 60 дней, не включаются в состав домохозяйства. Это означает, что:

их доходы не учитываются при определении права на помощь;

на них не рассчитываются социальные нормы жилья и потребления коммунальных услуг;

фактически размер субсидии для таких лиц составляет 0 гривен.

То есть субсидия рассчитывается только на тех членов семьи, которые реально проживают в жилье на территории Украины и пользуются коммунальными услугами.

В то же время существует важное ограничение. Если все члены домохозяйства находятся за границей более 60 дней и фактически в жилье никто не проживает, субсидия не назначается вообще. Причина в том, что отсутствует само потребление коммунальных услуг в пределах социальных норм, которые компенсирует государство.

Таким образом, ключевое значение имеет не просто факт выезда за границу, а то, остается ли хотя бы один человек, который фактически проживает в жилье и несет расходы на коммунальные услуги.

