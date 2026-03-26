Отопительный сезон постепенно подходит к концу, на улице становится теплее, а значит, и в домах украинцев становится уютнее. Однако тема коммунальных тарифов, как и раньше, не теряет актуальности.

Что будет с тарифами на коммунальные услуги с 1 апреля и какие изменения ввели для потребителей, читайте в нашем материале.

Повысятся ли цены на коммунальные услуги с 1 апреля

Тарифы на коммунальные услуги с 1 апреля 2026 года не изменятся. Правительство сохраняет действие фиксированных тарифов на ключевые ресурсы, но произошли определенные изменения в порядке начислений.

В то же время украинцы и в дальнейшем могут рассчитывать на государственную поддержку в виде субсидий, особенно после завершения отопительного сезона, когда меняется порядок их назначения для отдельных категорий граждан.

Электроэнергия: сколько придется платить с 1 апреля 2026 года

В апреле тариф на электроэнергию для бытовых потребителей остается неизменным — 4,32 грн за кВт·ч. Окончательная сумма в платежке, как и раньше, зависит от фактического объема потребления.

Для домохозяйств, использующих электроотопление, действуют льготные условия: при потреблении до 2 000 кВт·ч в месяц стоимость составляет 2,64 грн за кВт·ч. В случае превышения этого лимита применяется стандартный тариф.

Сохраняется и возможность платить меньше благодаря зональным счетчикам. Например, в ночной период (с 23:00 до 07:00) электроэнергия стоит примерно 2,16 грн за кВт·ч, что позволяет существенно сократить расходы при грамотном потреблении.

Коммунальные услуги с 1 апреля 2026 года: вырастет ли цена на газ

С 1 апреля 2026 года цены на природный газ для населения остаются в силе. Для большинства бытовых потребителей, пользующихся услугами Нафтогаза, тариф по-прежнему составляет 7,96 грн за кубометр. Эта цена действует в рамках тарифного плана Фиксированный как минимум до 30 апреля 2026 года.

Как ранее отмечали в Кабинете Министров Украины, сохранение действующего тарифа связано с действием механизма возложения специальных обязательств (ПСО) и мораторием на повышение цен на газ для населения. По словам премьер-министра Юлии Свириденко, государство будет поддерживать действующие тарифы, чтобы избежать резкого роста расходов домохозяйств.

Отдельно правительство приняло решение продлить действие специальных условий поставки газа для предприятий теплоснабжения. Эти правила будут действовать не только в течение отопительного сезона, но и в межотопительный период — до 30 сентября 2026 года.

Речь идет о том, что производители тепловой энергии и в дальнейшем будут получать газ по фиксированным, а не рыночным ценам. Это позволяет обеспечить бесперебойную работу теплокоммунэнерго и избежать резких изменений в счетах для населения и бюджетных учреждений.

В рамках действия ПСО установлены следующие тарифы для производителей тепла:

для нужд населения — 7 420 грн за 1 000 кубометров (с НДС);

для бюджетных учреждений — 16 390 грн за 1 000 кубометров (с НДС).

Итак, с 1 апреля ситуация на рынке газа остается неизменной, ведь для населения действует фиксированный тариф, а для теплокоммунэнерго продлены специальные условия поставки, которые напрямую влияют на стабильность цен в счетах.

Тарифы на воду с апреля 2026 года

В отличие от электроэнергии и газа, тарифы на холодную воду и водоотведение в Украине не являются едиными и существенно различаются в зависимости от региона.

Например, в Виннице за водоснабжение придется платить 15,744 грн за кубометр, а за водоотведение — 9,876 грн. В Днепре цены колеблются: водоснабжение может стоить от 18,156 грн до 26,112 грн за куб, тогда как водоотведение — от 12,696 грн до 13,200 грн.

В Тернополе жители в целом платят около 36,7 грн за кубометр за обе услуги вместе. В Киеве этот показатель составляет примерно 30,384 грн за кубометр.

В Житомире тариф является одним из самых высоких — 37,536 грн за кубометр, тогда как в Луцке он составляет около 28,416 грн. В Одессе вода обходится примерно в 35,160 грн за кубометр, а в Запорожье общая стоимость составляет 28,368 грн (из которых 17,808 грн за водоснабжение и 10,56 грн за водоотведение).

С 1 апреля 2026 года в городе Самар Днепропетровской области начнут действовать обновленные тарифы на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Пересмотр стоимости объясняют рядом экономических факторов. Среди основных причин повышения — рост расходов на электроэнергию, подорожание реагентов для очистки воды, а также необходимость обслуживания изношенных инженерных сетей.

Новые расценки для потребителей выглядят следующим образом:

водоснабжение — 56,89 грн/м³

водоотведение — 46,73 грн/м³

общий тариф — 103,62 грн/м³

Перерасчет платежей за услуги, которые не предоставлялись

В 2026 году в Украине введен механизм перерасчета коммунальных платежей в случаях, когда услуги фактически не предоставлялись или предоставлялись некачественно. Речь идет прежде всего о перебоях, вызванных обстрелами, повреждением инфраструктуры или аварийными ситуациями.

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в марте перерасчет был проведен за январь 2026 года, то есть за тот период, когда в отдельных городах украинцы не получали коммунальные услуги в полном объеме.

В результате украинцам не начислили в общей сложности 36,4 млн грн за фактически не предоставленные услуги.

В частности:

теплоснабжение — 16,6 млн грн;

горячая вода — 9,9 млн грн;

централизованное водоснабжение — 3,9 млн грн;

водоотведение — 5,7 млн грн;

обращение с бытовыми отходами — 257,6 тыс. грн.

В Киеве только за водоснабжение и водоотведение недоначислили 9,1 млн грн, а за централизованное теплоснабжение плату вообще не включали из-за перебоев с предоставлением услуг.

Как подчеркнули в правительстве, ключевой принцип остается неизменным: люди должны платить только за те услуги, которые реально получили. Именно поэтому перерасчет осуществляется автоматически, поставщики обязаны самостоятельно пересматривать начисления без обращений граждан.

Такой механизм был введен решением Кабинета Министров Украины в конце января 2026 года. Он предусматривает, что в случае отсутствия тепла, воды или других услуг из-за атак РФ или аварий, потребителям сразу корректируют платежки без дополнительных заявлений.

Кто может не платить за коммунальные услуги в апреле

Вопрос освобождения от оплаты коммунальных услуг в 2026 году урегулирован на законодательном уровне. Соответствующие изменения были приняты в рамках закона №13155, который поддержали 308 народных депутатов.

Документ предусматривает, что владельцы жилья, которое было разрушено или серьезно повреждено в результате боевых действий, терактов или диверсий, освобождаются от оплаты ряда жилищно-коммунальных услуг. Речь идет, в частности, об оплате за управление многоквартирным домом, а также других услугах, если жилье фактически не может использоваться.

Ключевое условие — объект должен быть официально признан непригодным для проживания. В таком случае начисление платежей приостанавливается на весь период, пока жилье не будет восстановлено или не станет пригодным для эксплуатации.

Закон предусматривает:

освобождение от оплаты возможно не только в случае полного разрушения дома, но и при частичных повреждениях;

это может касаться как отдельных квартир, так и общих частей дома;

учет таких случаев осуществляется посредством взаимодействия органов власти, управляющих и поставщиков услуг.

Действие этих норм распространяется на весь период военного положения и еще в течение одного года после его завершения. Это позволяет гражданам не платить за услуги, которые они фактически не получают из-за непригодности жилья.

