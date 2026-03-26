В апреле 2026 года в Украине продолжается масштабная реформа системы социальной поддержки, в рамках которой помощь малообеспеченным семьям постепенно интегрируется в единый механизм — базовую социальную помощь.

Эта реформа фактически меняет сам подход к государственным выплатам, ведь вместо нескольких различных видов помощи вводится единая модель, которая учитывает состав семьи и ее реальные доходы.

Кто может получить помощь малообеспеченным семьям в апреле 2026 года

Сейчас смотрят

Размер помощи малообеспеченным семьям в апреле 2026 года

Правовую основу составляют Закон Украины О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям, Закон О прожиточном минимуме, а также нормы Закона о Государственном бюджете Украины на 2026 год.

С 1 января 2026 года в Украине действует новая модель поддержки, которая объединила сразу несколько видов выплат: помощь малообеспеченным семьям, выплаты одиноким матерям, поддержку многодетных семей, временную помощь детям, родители которых не платят алименты, а также социальные выплаты лицам без права на пенсию и людям с инвалидностью.

Размер пособия определяется не с помощью сложных отдельных формул, а на основе единой базовой величины — 4 500 гривен.

Именно эта сумма берется за основу для расчета: она применяется к первому члену семьи, обратившемуся за помощью, а также к каждому ребенку до 18 лет и к лицам с инвалидностью I или II группы. Для остальных членов семьи используется пониженный коэффициент — 3 150 гривен.

После суммирования всех базовых значений с учетом состава семьи от этой суммы вычитается среднемесячный доход семьи. Разница и составляет размер государственной помощи.

Как рассчитывается базовая социальная помощь в 2026 году

Размер базовой социальной помощи в Украине определяется индивидуально для каждой семьи и зависит от двух ключевых показателей: установленной государством базовой величины и реального среднемесячного дохода домохозяйства.

В 2026 году базовая величина составляет 4 500 гривен. Именно она является отправной точкой для всех расчетов.

Помощь малообеспеченным семьям: условия получения и пример расчета

В Минсоцполитики объяснили принципы расчетов. Сначала государство определяет условный гарантированный минимум для каждой семьи. Он рассчитывается не как фиксированная сумма, а как совокупность значений для каждого члена семьи.

При этом действует простая логика:

100 % базовой величины (4 500 грн) начисляется на первого члена семьи, подающего заявление;

100 % (4 500 грн) добавляется на каждого ребенка до 18 лет, а также на лиц с инвалидностью I или II группы;

70% базовой величины (3 150 грн) применяется к каждому следующему взрослому члену семьи.

После суммирования всех этих значений получается общая расчетная сумма для семьи.

Второй ключевой показатель — это среднемесячный доход семьи. Он рассчитывается как среднее значение всех доходов каждого члена семьи за три месяца, предшествующие обращению.

Учитываются все официальные поступления: зарплата, пенсия, социальные выплаты, пособия и т. д. Общая сумма за три месяца делится на три. Именно это значение считается среднемесячным доходом.

После этого применяется простая формула:

базовая сумма для семьи – среднемесячный доход = размер пособия

Полученная разница и является суммой, которую государство ежемесячно доплачивает семье.

Например, в семье есть отец, мать и ребенок 2 лет. Отец за последние три месяца получил 18 480 грн зарплаты, мать получила пособие при рождении ребенка в размере 2 580 грн за три месяца.

Сначала рассчитывается базовая сумма:

мать, подающая заявление — 4 500 грн;

ребенок — 4 500 грн;

отец как дополнительный член семьи — 3 150 грн.

Итого получается 12 150 грн.

Среднемесячный доход семьи составляет (18 480 + 2 580) / 3 = 7 020 грн.

Далее производится окончательный расчет: 12 150 – 7 020 = 5 130 грн — это и есть размер пособия.

Кому не назначается пособие в апреле 2026 года

Кроме того, законодательство определяет случаи, когда семья не может получить государственную поддержку. Выплаты не назначаются, если в составе семьи есть трудоспособные лица в возрасте от 18 лет, которые более трtх месяцев не работают, не учатся, не проходят военную службу, не занимаются предпринимательской деятельностью и не состоят на учёте в центре занятости.

Также помощь не предоставляется, если в течение последнего года семья совершила покупку на сумму свыше 100 000 гривен (за исключением расходов на лечение, образование или оплату коммунальных услуг), или если на счетах или в облигациях хранится более 100 000 гривен.

Еще одним основанием для отказа является наличие в собственности второго жилья, кроме случаев, когда оно расположено в зоне боевых действий или было разрушено в результате войны. Также помощь не назначается семьям, имеющим более одного автомобиля возрастом до 15 лет (за исключением мопедов и прицепов).

Помощь малообеспеченным семьям в апреле: как оформить

Подать заявку на базовую социальную помощь в апреле 2026 года можно как онлайн, так и офлайн. Онлайн-заявки доступны через портал и мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, а также через портал Дія. Офлайн-заявки принимаются в ЦНАПах, сервисных центрах ПФУ, через местные органы власти или по почте.

Источник : Мінсоцполітики

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.