Вопрос о возможном сокращении социальных выплат остается одним из самых острых для украинцев, особенно на фоне войны и роста числа людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Будут ли сокращены социальные выплаты: что говорят в правительстве

В Украине пока не рассматривают вопрос о сокращении базовых социальных выплат. В то же время изменения могут коснуться отдельных категорий получателей, но только при условии пересмотра подходов к предоставлению помощи. Об этом в интервью Forbes сообщил министр социальной политики Денис Улютин.

Он отметил, что сокращение социальных расходов не может быть первоочередным шагом. По его словам, общий бюджет Министерства социальной политики составляет 476 млрд грн, из которых более 200 млрд грн направляется на трансферт Пенсионному фонду, и эти выплаты гарантированы государством.

Отдельно министр обратил внимание на еще одну значительную часть расходов — это более 100 млрд грн, которые идут на поддержку семей и граждан в сложных жизненных обстоятельствах. Именно в этом сегменте, по его словам, возможны изменения, однако не в формате прямого сокращения, а через трансформацию системы.

Улютин подчеркнул необходимость перехода от выплат, привязанных к статусу человека, к адресной поддержке, которая будет предоставляться в соответствии с потребностями, будет иметь ограниченный срок действия и четкие правила назначения. Над такой моделью в настоящее время ведется работа.

В то же время он подчеркнул, что главная цель правительства заключается не в сокращении социальных расходов, а в том, чтобы избежать их необоснованного сокращения и сохранить систему поддержки граждан.

Будет ли сокращение соцвыплат: что известно о новом законопроекте

В Верховной Раде Украины рассматривают законопроект №15094 О базовой социальной помощи, который предусматривает изменение подходов к предоставлению государственной поддержки гражданам.

Документом предлагается ввести новую модель социальных выплат, а именно базовую социальную помощь. Она предусматривает объединение нескольких действующих видов помощи в одну ежемесячную выплату для семей с низкими доходами.

Речь идет, в частности, о возможной замене таких выплат, как:

помощь малообеспеченным семьям,

поддержка одиноких матерей,

многодетных семей,

помощь лицам, не имеющим права на пенсию.

В то же время предложенные изменения в системе государственной поддержки направлены не на сокращение помощи, а на ее переформатирование из разрозненных выплат в более целостную и адресную модель.

Основная идея изменений — приблизить украинскую систему социальной поддержки к европейским подходам. Речь идет о сочетании денежных выплат с социальными услугами и индивидуальной работой с каждой семьей.

Вместо ситуации, когда человек просто получает определенную помощь, планируется внедрить комплексный подход.

Что предлагается изменить:

Семьи с низким доходом будут не только получать денежные выплаты, но и иметь доступ к социальному сопровождению, консультациям, помощи в трудоустройстве и другим услугам.

Ключевым элементом станет так называемая проактивная поддержка, в частности когда государственные и местные органы не ждут обращения, а сами выявляют семьи, нуждающиеся в помощи, и помогают им оформить необходимые документы.

Необходимость реформ объясняют тем, что нынешняя система социальной помощи является фрагментарной. Несмотря на большое количество различных выплат, они не всегда решают проблемы семей комплексно.

Более того, из-за войны значительно возросли социальные риски, ведь больше людей потеряли работу, жилье или стабильный доход. Это создает дополнительную нагрузку на систему социальной защиты.

Еще одна проблема — отсутствие надлежащего взаимодействия между государственными органами и общинами. Часто местные власти даже не располагают полной информацией о том, какую помощь получает конкретная семья, и не могут эффективно влиять на ее ситуацию.

Что изменится для получателей социальной помощи

Предлагаемая модель предусматривает введение базовой социальной помощи. Она объединит сразу несколько существующих видов выплат, в частности помощь малообеспеченным семьям, одиноким матерям, многодетным семьям, а также другие виды поддержки.

Размер такой помощи будет определяться индивидуально, как разница между доходами семьи и базовым уровнем, необходимым для жизни. При этом этот базовый уровень не может быть ниже прожиточного минимума.

Также предусмотрен индивидуальный подход: для каждой семьи будет составляться план выхода из сложных обстоятельств. Это может включать трудоустройство, переквалификацию или получение дополнительных социальных услуг.

Предусмотрено ли сокращение социальных выплат

В документе не говорится о сокращении социальных выплат в Украине. Наоборот, акцент сделан на более эффективном использовании средств, в частности за счет объединения ресурсов государственного и местных бюджетов и предотвращения дублирования программ.

Финансирование планируется осуществлять как за счет государственного бюджета, так и средств общин.

Ожидается, что новая модель системы социальной помощи может заработать с 1 января 2027 года. До этого времени будет продолжаться подготовка нормативной базы и анализ результатов уже запущенного экспериментального проекта.

В итоге реформа должна не сократить социальные выплаты, а сделать их более эффективными, чтобы помощь не только поддерживала людей в сложный момент, но и помогала им вернуться к самостоятельной жизни.

