С 7 апреля 2026 года на карты украинцев начали поступать выплаты в рамках программы Национальный кэшбэк за февраль. Средства получили более 4,46 млн участников программы.

Когда выплатят кэшбэк за март 2026 года, читайте в нашем материале.

Кэшбэк за март: когда будет выплата

Начиная с апреля, многие участники программы начали интересоваться, когда будет выплата кэшбэка за март 2026 года и стоит ли ожидать начисления в ближайшее время.

Такой вопрос активно задавали и пользователи приложения Дія. В ответе сервиса указано, что на данный момент точной даты нет.

В приложении пояснили, что они не осуществляют выплаты самостоятельно, а лишь отображают информацию о них. Данные поступают из системы Сделано в Украине, которая принадлежит Министерству экономики.

Поэтому выплата национального кэшбэка за март состоится после обновления информации в системе, после чего средства автоматически появятся в приложении.

Обычно деньги поступают на специальную карту кэшбэка после обработки данных, после 20 числа следующего месяца. Ориентировочно, кэшбэк за март участники программы получат в конце апреля.

Как работает обновленная программа кэшбэка

Напомним, что с 1 марта 2026 года в Украине начала действовать обновленная модель программы Национальный кэшбэк.

Отныне вместо единой ставки действует дифференцированный подход:

15% кэшбэка начисляется на непродовольственные товары украинского производства, а также на сыры и отдельные бакалейные товары

5% начисляется на большинство продуктов питания, аптечные товары, а также на продукцию для сада и огорода

Такой подход направлен на поддержку украинских производителей, особенно в тех сегментах, где значительную долю занимает импорт.

Сколько украинцев пользуются программой

Как сообщили в Минэкономики, за все время действия программы ее участниками стали почти 4,9 млн украинцев. Общая сумма выплат превысила 6,7 млрд грн.

Полученные средства граждане тратят на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарства, книги, продукты украинского производства, а также донаты в поддержку ВСУ.

Пользователям не нужно повторно регистрироваться, ведь новые правила применяются автоматически.

Проверить сумму начисленного кэшбэка можно в приложении Дія. Там же отображается, за какие именно покупки начислены средства.

На что можно потратить кэшбэк

Полученные средства можно использовать на:

оплату коммунальных и почтовых услуг

покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных)

лекарственные средства и медицинские товары

книги и печатную продукцию

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ

При этом кэшбэк не подлежит налогообложению, не учитывается при назначении субсидий и не может быть снят наличными или переведен на другую карту.

Кэшбэк начисляется только за покупки, оплаченные картами, которые были указаны при регистрации в программе.

Также проверить, участвует ли товар в программе и каков размер кэшбэка, можно прямо в магазине с помощью сканера штрих-кодов в приложении.

