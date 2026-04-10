Когда выплатят кэшбэк за март 2026 года: разъяснения от Дія
- Выплаты за февраль уже начались, и деньги получили более 4,46 млн украинцев.
- Начисления за март произойдут автоматически после обновления данных в системе, а средства поступят на карты без дополнительных действий.
С 7 апреля 2026 года на карты украинцев начали поступать выплаты в рамках программы Национальный кэшбэк за февраль. Средства получили более 4,46 млн участников программы.
Кэшбэк за март: когда будет выплата
Начиная с апреля, многие участники программы начали интересоваться, когда будет выплата кэшбэка за март 2026 года и стоит ли ожидать начисления в ближайшее время.
Такой вопрос активно задавали и пользователи приложения Дія. В ответе сервиса указано, что на данный момент точной даты нет.
В приложении пояснили, что они не осуществляют выплаты самостоятельно, а лишь отображают информацию о них. Данные поступают из системы Сделано в Украине, которая принадлежит Министерству экономики.
Поэтому выплата национального кэшбэка за март состоится после обновления информации в системе, после чего средства автоматически появятся в приложении.
Обычно деньги поступают на специальную карту кэшбэка после обработки данных, после 20 числа следующего месяца. Ориентировочно, кэшбэк за март участники программы получат в конце апреля.
Как работает обновленная программа кэшбэка
Напомним, что с 1 марта 2026 года в Украине начала действовать обновленная модель программы Национальный кэшбэк.
Отныне вместо единой ставки действует дифференцированный подход:
- 15% кэшбэка начисляется на непродовольственные товары украинского производства, а также на сыры и отдельные бакалейные товары
- 5% начисляется на большинство продуктов питания, аптечные товары, а также на продукцию для сада и огорода
Такой подход направлен на поддержку украинских производителей, особенно в тех сегментах, где значительную долю занимает импорт.
Сколько украинцев пользуются программой
Как сообщили в Минэкономики, за все время действия программы ее участниками стали почти 4,9 млн украинцев. Общая сумма выплат превысила 6,7 млрд грн.
Полученные средства граждане тратят на оплату коммунальных и почтовых услуг, лекарства, книги, продукты украинского производства, а также донаты в поддержку ВСУ.
Пользователям не нужно повторно регистрироваться, ведь новые правила применяются автоматически.
Проверить сумму начисленного кэшбэка можно в приложении Дія. Там же отображается, за какие именно покупки начислены средства.
На что можно потратить кэшбэк
Полученные средства можно использовать на:
- оплату коммунальных и почтовых услуг
- покупку продуктов украинского производства (кроме подакцизных)
- лекарственные средства и медицинские товары
- книги и печатную продукцию
- благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ
При этом кэшбэк не подлежит налогообложению, не учитывается при назначении субсидий и не может быть снят наличными или переведен на другую карту.
Кэшбэк начисляется только за покупки, оплаченные картами, которые были указаны при регистрации в программе.
Также проверить, участвует ли товар в программе и каков размер кэшбэка, можно прямо в магазине с помощью сканера штрих-кодов в приложении.