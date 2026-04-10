Зима для украинцев, в частности для киевлян, оказалась довольно суровой. Из-за многочисленных атак на энергетическую инфраструктуру в столице неоднократно возникали перебои с теплоснабжением и электроэнергией.

В результате длительного понижения температуры в отдельных домах при отсутствии отопления часть инженерных систем получила повреждения, ведь местами замерзали и лопались трубы.

В то же время киевляне, чье жилье пострадало из-за таких обстоятельств, могут рассчитывать на финансовую помощь для восстановления поврежденных систем.

Как киевлянам получить 40 000 гривен, куда обращаться и какие документы нужны, читайте в нашем материале.

Выплата 40 000 гривен: кто может получить

Как сообщили в КГГА, в Киеве введена компенсация в размере 40 000 гривен для жителей домов, где инженерные сети были повреждены в результате вражеских атак. Программа действует в рамках городской инициативы поддержки жителей.

Речь идет о случаях, связанных с авариями на инженерных сетях, в частности о прорывах труб и затоплениях, произошедших после обстрелов.

Кто может получить помощь в размере 40 000 гривен в Киеве:

помощь предоставляется владельцам или совладельцам жилья, если повреждения зафиксированы после 1 января 2026 года;

повреждения подтверждены соответствующими документами об аварии или затоплении.

Ключевым условием является наличие подтверждения факта повреждения инженерных сетей.

На что можно потратить помощь в размере 40 000 гривен

Полученные 40 тыс. грн. разрешается направить на:

ремонт квартиры;

устранение последствий повреждений;

приобретение отопительных приборов.

Какие документы необходимы для получения выплаты в размере 40 000 гривен жителям Киева

Для оформления выплаты необходимо подать:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (при наличии);

справку о повреждении жилья (от управляющей компании, ОСМД или ЖСК);

банковские реквизиты для зачисления средств.

Как подать заявление на получение 40 тыс. грн

Подать документы можно лично. Нужно прийти на проспект Любомира Гузара, 7 и обратиться с документами в кабинеты 115, 116. Подать заявку можно также по электронной почте — social@kyivcity.gov.ua.

Для консультаций работают телефоны:

(044) 366-59-76

(044) 366-59-70

Отдельно функционирует центр выплат: (044) 408-54-88.

По информации городских властей, в первом квартале 2026 года помощь получили 200 жителей Киева. Общий объем выплат составил 8 млн грн.

Программа продолжает действовать, а обращения от жителей принимаются в установленном порядке.

