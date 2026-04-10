Выплата 40 000 гривен: что известно о компенсации киевлянам за замерзшие трубы
- В Киеве после сложной зимы из-за атак на энергетику часть домов получила повреждения.
- Жильцам таких домов назначили выплату в размере 40 тыс. грн, а помощь могут получить владельцы жилья при наличии подтвержденных повреждений после 1 января 2026 года.
- Подать заявку можно лично или онлайн, а средства разрешено использовать на ремонт, ликвидацию последствий аварий и приобретение отопительных приборов.
Зима для украинцев, в частности для киевлян, оказалась довольно суровой. Из-за многочисленных атак на энергетическую инфраструктуру в столице неоднократно возникали перебои с теплоснабжением и электроэнергией.
В результате длительного понижения температуры в отдельных домах при отсутствии отопления часть инженерных систем получила повреждения, ведь местами замерзали и лопались трубы.
В то же время киевляне, чье жилье пострадало из-за таких обстоятельств, могут рассчитывать на финансовую помощь для восстановления поврежденных систем.
Выплата 40 000 гривен: кто может получить
Как сообщили в КГГА, в Киеве введена компенсация в размере 40 000 гривен для жителей домов, где инженерные сети были повреждены в результате вражеских атак. Программа действует в рамках городской инициативы поддержки жителей.
Речь идет о случаях, связанных с авариями на инженерных сетях, в частности о прорывах труб и затоплениях, произошедших после обстрелов.
Кто может получить помощь в размере 40 000 гривен в Киеве:
- помощь предоставляется владельцам или совладельцам жилья, если повреждения зафиксированы после 1 января 2026 года;
- повреждения подтверждены соответствующими документами об аварии или затоплении.
Ключевым условием является наличие подтверждения факта повреждения инженерных сетей.
На что можно потратить помощь в размере 40 000 гривен
Полученные 40 тыс. грн. разрешается направить на:
- ремонт квартиры;
- устранение последствий повреждений;
- приобретение отопительных приборов.
Какие документы необходимы для получения выплаты в размере 40 000 гривен жителям Киева
Для оформления выплаты необходимо подать:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- идентификационный код (при наличии);
- справку о повреждении жилья (от управляющей компании, ОСМД или ЖСК);
- банковские реквизиты для зачисления средств.
Как подать заявление на получение 40 тыс. грн
Подать документы можно лично. Нужно прийти на проспект Любомира Гузара, 7 и обратиться с документами в кабинеты 115, 116. Подать заявку можно также по электронной почте — social@kyivcity.gov.ua.
Для консультаций работают телефоны:
- (044) 366-59-76
- (044) 366-59-70
Отдельно функционирует центр выплат: (044) 408-54-88.
По информации городских властей, в первом квартале 2026 года помощь получили 200 жителей Киева. Общий объем выплат составил 8 млн грн.
Программа продолжает действовать, а обращения от жителей принимаются в установленном порядке.