Ситуация на мировых рынках остается нестабильной, в частности, из-за напряженности в районе Ормузского пролива, что сказывается на торговле и колебаниях валютных курсов. В то же время на курс доллара в Украине традиционно оказывают давление и внутренние факторы.

Что будет с курсом доллара в мае 2026 года, Факты ICTV спросили у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Курс доллара в мае: чего ожидать от валютного рынка

Как рассказал эксперт, в мае валютный рынок Украины будет оставаться под влиянием сразу нескольких групп факторов:

внутренних монетарных решений;

международной финансовой поддержки;

глобальной сырьевой конъюнктуры (прежде всего цен на нефть и нефтепродукты);

военных обстоятельств.

Однако среди всех этих факторов определяющей, как и раньше, будет роль Национального банка. Именно от действий регулятора будет зависеть, насколько рынок сохранит равновесие, а курсовые движения не превратятся в цепь нервных и хаотичных реакций.

Прежде всего следует учитывать, что на рынке и в дальнейшем будет действовать режим “управляемой гибкости”. Именно он сегодня является одним из главных предохранителей от резких и неконтролируемых курсовых колебаний.

Безусловно, ежедневные изменения курса могут быть довольно ощутимыми, а иногда и сопровождаться повышенной волатильностью. Однако такая изменчивость не означает потери контроля. Ее будут сдерживать валютные интервенции, благодаря которым Нацбанк будет уравновешивать спрос и предложение.

— По нашим оценкам, в течение мая объем валютных интервенций может достигать в среднем до $800 млн в неделю, и в нынешних сложных условиях это вполне можно считать приемлемым ресурсом для стабилизации рынка, — заверил эксперт.

Отдельный блок влияния — монетарная политика НБУ. Именно она может существенно сказаться и на устойчивости гривны, и на поведении граждан и бизнеса в отношении покупки валюты. По итогам апреля потребительские цены, скорее всего, продолжат расти.

— Мы не исключаем, что инфляция за месяц может составить в среднем 1,5–2%, а в годовом исчислении достигнуть 8,8–9,3%. В таких условиях логика регулятора может сводиться к укреплению гривны и повышению привлекательности гривневых инструментов сбережения, прежде всего депозитов, — продолжил банкир.

Именно поэтому нельзя исключать, что НБУ уже в ближайшее время скорректирует учетную ставку и другие монетарные параметры. Ближайшее заседание монетарного комитета запланировано на 30 апреля, и именно на нем могут быть приняты соответствующие решения.

Если экономические обстоятельства потребуют более жесткой реакции, учетная ставка может вырасти до 15,5-16%. Синхронно могут быть пересмотрены и другие инструменты. В частности, ставка по трехмесячным депозитным сертификатам, которая является базовой для формирования доходности гривневых депозитов, может повыситься до 19-19,5%.

Фактически это будет означать почти автоматическое повышение ставок по депозитам на 0,5–1 п. п. В таком случае максимальные ставки по гривневым вкладам могут достичь 17%, что позволит не просто сохранить интерес к гривневым сбережениям, но и существенно компенсировать инфляционные потери.

Еще один весомый фактор мая — возможное разблокирование кредита ЕС на €90 млрд и получение первых траншей в рамках этой программы. Для Украины это имеет не только финансовое, но и психологическое значение. Международная помощь позволяет покрывать часть бюджетных потребностей, поддерживать макрофинансовое равновесие и сохранять базовые условия для функционирования экономики даже в чрезвычайно сложный военный период.

— Напомню, что в государственном бюджете Украины на 2026 год потребность в международной финансовой помощи оценена в 2,079 трлн грн, что по заложенному в бюджет среднегодовому курсу 45,7 грн/$ соответствует примерно $45,5 млрд. В то же время с начала 2026 года Украина уже получила не менее $6,8 млрд внешнего финансирования: по данным НБУ, по состоянию на 20 марта поступило $5,5 млрд, а 1 апреля Украина дополнительно получила от Японии почти $1,3 млрд гранта, — сообщил эксперт.

Каким будет курс доллара в мае 2026 года, будет зависеть и от внешних факторов, прежде всего от ситуации на Ближнем Востоке, которая может влиять на динамику мировых цен на нефть.

Эксперт предупредил, что здесь нет простых сценариев, а любые прогнозы требуют большой осторожности. Если нефть будет дорожать, это усилит инфляционное давление в мире, и Украина также ощутит этот эффект. Если же стоимость топлива будет снижаться, это, скорее всего, станет не катализатором удешевления, а скорее фактором сохранения относительного равновесия.

Даже в условиях некоторого снижения военной напряженности рынок еще долго будет оставаться в инерционном состоянии неопределенности, а значит, цены на нефть, по сравнению с январем-февралем, вряд ли быстро вернутся к ощутимо более низким уровням.

Нефтяной фактор важен для Украины еще и потому, что он напрямую влияет на мировое соотношение евро/доллар, а значит — и на внутренний курс евро. Для украинского рынка это чрезвычайно важно, ведь стоимость евро определяется не только курсом гривны к доллару, но и тем, как именно выглядит международная пара евро/доллар.

Если цены на нефть будут расти, это может укрепить позиции доллара, и тогда котировки евро/доллар могут находиться в пределах 1,10–1,13. Если же на нефтяном рынке будет наблюдаться снижение цен или их стабилизация на текущих уровнях, вполне вероятен диапазон 1,15–1,18. Для украинцев это будет означать довольно изменчивый курс евро, ведь каждая сотая в соотношении с долларом — это ориентировочно 0,5 грн в стоимости евро.

Не стоит также игнорировать еще один важный фактор — сам ход войны, ведь он тоже будет влиять на курс доллара в мае 2026 года. Речь идет не только об эмоциональном или психологическом давлении, но и о вполне практических последствиях для экономики.

Удары по энергетической и транспортной инфраструктуре могут ослаблять возможности бизнеса работать стабильно, нарушать логистику, создавать дополнительные расходы и, как следствие, оказывать давление на потребительские цены. Война далека от завершения, а значит, этот фактор и в дальнейшем будет одним из потенциальных триггеров для валютного рынка.

Прогноз курса доллара в мае 2026 года

— В целом мы ожидаем, что курс доллара в мае может колебаться в пределах 43,8–44,8 грн. В то же время курс евро, в зависимости от внешней конъюнктуры, мировых котировок и динамики цен на нефть, может находиться в диапазоне 50–52,5 грн, — рассказал Мамедов.

То есть май, скорее всего, не станет месяцем шоков, но точно останется периодом тщательного балансирования между внутренней устойчивостью и внешней неопределенностью.

