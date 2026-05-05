В Украине продолжает действовать государственная программа Национальный кэшбэк, которая позволяет частично возвращать потраченные средства за покупку товаров украинского производства и отдельных услуг.

При этом в 2026 году в ее условия были внесены изменения, в частности, обновлены размеры компенсаций, расширен перечень категорий, а также определены сроки начисления и выплат.

Программа Национальный кэшбэк: сколько действует

Кабинет министров принял решение продлить действие экспериментальной программы Национальный кэшбэк на период военного положения. Соответствующее постановление № 559 от 29 апреля 2026 года опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, проект будет реализовываться с 1 мая 2026 года и продлится в течение действия военного положения, но не дольше 30 апреля 2028 года. Инициатива поддержана по предложению Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Программа направлена на поддержку украинского производства: покупателям товаров и услуг отечественного происхождения предоставляется денежная компенсация в рамках платформы Сделано в Украине. Вместе с этим правительство утвердило порядок реализации проекта.

Определено, что средства кэшбэка, зачисленные на специальный счет, можно использовать с 1 июля 2026 года. Они предназначены для оплаты украинских товаров — в частности продуктов питания, лекарств, медицинских изделий и книг украинских издательств, имеющих ISBN.

Также эти деньги разрешено направлять на благотворительность, связанную с поддержкой обороны, ликвидацией последствий войны и восстановлением страны.

В то же время предусмотрены ограничения: тратить средства на подакцизные товары или снимать их наличными запрещено.

Финансирование программы осуществляется за счет государственного бюджета. По данным правительства, Национальным кэшбэком ежемесячно пользуются до 4,8 млн украинцев, а общая сумма выплат уже достигла примерно 8 млрд грн.

В соответствии с новым постановлением Кабмина уточнен порядок начисления и выплаты средств в рамках программы Национальный кэшбэк, в частности определены четкие сроки перечисления и зависимость выплат от наличия финансирования.

Так, кэшбэк, начисленный за май и июнь 2026 года, планируется выплатить в июле 2026-го. В то же время средства за декабрь 2026 года и декабрь 2027 года должны быть перечислены в феврале 2027-го и феврале 2028-го соответственно, но только при условии, что на это будут предусмотрены бюджетные ресурсы.

В документе отдельно прописано, что в случае отсутствия средств в госбюджете на соответствующую программу в следующем бюджетном периоде выплаты могут быть прекращены. В частности, в таком случае с 1 января этого периода прекращается именно начисление кэшбэка, а компенсацию за декабрь 2026 года могут вообще не выплатить.

Кроме того, определены и окончательные сроки действия программы: начисление кэшбэка прекращается с 1 марта 2028 года. Последние выплаты, за февраль 2028 года, должны быть произведены в марте того же года.

Кэшбэк на топливо: что известно

Отдельным направлением стал кэшбэк на топливо, который начал действовать с 20 марта 2026 года. Он распространяется на АЗС, присоединившиеся к программе.

Кэшбэк на топливо продлили еще на месяц — до 31 мая 2026 года. При этом в Министерстве экономики, экологии и сельского хозяйства Украины сообщили, что условия программы изменятся.

С 1 мая 2026 года вводится лимит: один участник сможет получать не более 500 грн кэшбэка в месяц. В правительстве отмечают, что такой подход соответствует фактическим выплатам большинству пользователей и позволяет охватить поддержкой больше людей.

Размер компенсации составляет:

15% — на дизель;

10% — на бензин;

5% — на автогаз.

Эта опция интегрирована в общую систему Национального кэшбэка и действует в пределах тех же сроков, то есть до момента завершения начислений.

Полученный кэшбэк можно потратить на:

оплату коммунальных и почтовых услуг;

покупку украинских лекарств и продуктов;

приобретение книг;

благотворительные взносы, в частности на поддержку ВСУ.

При этом средства нельзя снять наличными или перевести на другие карты.

