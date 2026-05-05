В Пенсионном фонде сообщили, что в течение апреля на социальные выплаты были направлены значительные объемы бюджетных средств. На пенсионное обеспечение выделено 75,0 млрд грн, из которых 9,4 млрд грн выплачено через АО Укрпочта, а 65,6 млрд грн — через уполномоченные банковские учреждения.

Отдельно на жилищные субсидии и льготы направлено 4,8 млрд грн, что обеспечивает поддержку домохозяйств в покрытии расходов на коммунальные услуги. В рамках системы социального страхования профинансировано 3,8 млрд грн, в частности 2,4 млрд грн составляют выплаты по больничным.

Также на социальные пособия и другие предусмотренные государственные выплаты направлено 28,5 млрд грн. Всего в течение апреля органы Пенсионного фонда Украины предоставили 1 584,9 тыс. административных услуг гражданам, обращавшимся по вопросам оформления и перерасчета социальных выплат.

Когда будет финансирование социальных выплат в мае 2026 года

В ПФУ рассказали, когда ожидать финансирования социальных выплат в мае. Финансирование социальных выплат в мае началось с первого дня месяца. В ПФУ сообщили, что по состоянию на 4 мая в Украине продолжается финансирование социальных обязательств в сфере пенсионного обеспечения.

Общий объем средств, направленных на пенсионные выплаты, составляет 3,5 млрд грн.

Из этой суммы через АО Укрпочта профинансировано 1,7 млрд грн, а через уполномоченные банковские учреждения — еще 1,8 млрд грн.

Отдельное направление финансирования касается страховых выплат. На эти нужды выделено 1,5 млрд грн.

Из этой суммы 0,2 млрд грн использовано для выплаты пособий по временной нетрудоспособности, то есть больничных. Остальные средства идут на выполнение других страховых обязательств в рамках системы социальной защиты.

В течение мая органы Пенсионного фонда Украины предоставили 137,3 тыс. административных услуг гражданам, обратившимся за оформлением или уточнением социальных выплат. Это включает как пенсионные вопросы, так и сопутствующие социальные услуги.

Жилищные субсидии: автоматическое продление на новый период

В мае 2026 года Пенсионный фонд начнет определение права домохозяйств на получение жилищных субсидий на следующий период — до 30 апреля 2027 года.

Для большинства получателей механизм останется автоматическим: если домохозяйство соответствует критериям, размер субсидии на 2026–2027 годы будет пересчитан без дополнительных обращений.

В то же время части граждан придется обращаться за назначением субсидии повторно. Это необходимо в следующих случаях:

если заявитель или член домохозяйства арендует жилье и самостоятельно оплачивает коммунальные услуги;

если фактическое количество лиц, проживающих в жилье, меньше количества зарегистрированных;

если в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица (при условии смены места проживания);

если оформляется субсидия на приобретение твердого, жидкого или сжиженного топлива.

